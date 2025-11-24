馬來西亞大豪雨成災 7州逾萬人撤離家園

出身900年歷史的貴族家族、擁有女爵頭銜，在現代社會有哪些特權？為什麼還要工作？29歲的千禧世代女爵萊奧妮打破貴族最大禁忌，公開在TikTok談論貴族生活和家族故事，讓她贏得許多支持者。 提到女爵，人們可能會想到電影「真善美」中馮．崔普上校的未婚妻愛莎．施瑞德女爵（Elsa Schraeder），或者是英國王儲威廉王子夫人凱特，她擁有卡里克弗格斯女爵（Baroness Carrickfergus）頭銜。 不過，同樣擁有女爵頭銜的萊奧妮．馮．翁格恩–斯特恩伯格（Leonie von Ungern-Sternberg），儘管出身聲名顯赫、有900年歷史的德裔波羅的海貴族世家，祖先幾世紀來擁有男爵頭銜，但她希望改變人們對貴族的印象。

