馬來西亞大豪雨成災 7州逾萬人撤離家園
馬來西亞國家災害管理局今天說，受到大豪雨引發的水災影響，馬來西亞有7個州超過1萬1000人受災。
路透社報導，馬來西亞東岸每年10月至隔年3月的季風期間經常發生水災，每年都有數千人被迫撤離家園。
根據馬來西亞國家災害管理局（National DisasterManagement Agency）發布的報告，截至今天上午6時，有吉打、吉蘭丹、檳城、霹靂、玻璃市、登嘉樓及雪蘭莪7州共1萬1009人、3839戶家庭受到水災影響。
與泰國接壤的東北部吉蘭丹州受災最嚴重，累計有8228人受影響，暫無死亡通報。
報告中說，受災州政府已經開設60處臨時庇護中心，安置因水災而疏散的民眾。
另據州媒體報導，昨天因持續降雨引發山崩，導致位於西北部玻璃市州旺吉輦村（Wang Kelian）約400人受困。
