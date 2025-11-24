火星沙丘下有水跡 宜居環境比預期還早

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國天文研究指出，火星沙丘下曾經出現水流動的跡象，這表明其可能在早期便已擁有適合生命的居住條件。（Photo by Daniele Colucci on Unsplash under C.C License）
早期火星可能已經有生命居住！美國天文研究指出，火星沙丘下曾經出現水流動的跡象，這表明其可能在早期便已擁有適合生命的居住條件。對此，火星曾多次存在液態水和適合生命的生存環境，其24種礦物質成為有利於生命生存的證據。

沙丘下水流動跡象

SciTechDaily》報導，針對火星蓋爾隕石坑中的古代沙丘，紐約大學阿布達比分校研究團隊以「好奇號」火星車進行觀測，並將其結果與地球類似環境下所形成的自然沙丘進行比較。研究發現，火星沙丘下曾經出現水流動的跡象，這表明其可能在早期便已擁有適合生命的居住條件。

研究指出，火星山脈的水從細小裂縫中滲入沙丘，並在浸透沙子後留下石膏等礦物質。對此，這種礦物質也存在於地球沙漠中，其能夠長期保存有機物質的痕跡，有望成為未來尋找火星生命的重要目標。

紐約大學科學家阿特里表示，火星並非單純從濕潤變為乾燥，即使在湖泊和河流消失之後，少量的水仍然繼續在地下流動，形成維護微生物的生存環境。

24種火星礦物質

今日宇宙》報導，萊斯大學研究指出，根據「毅力號」火星車在耶澤羅隕石坑的發現顯示，火星曾多次存在液態水和適合生命的生存環境，而透過化學計量礦物識別 (MIST) 演算法，最終識別出24種火星礦物質。

研究團隊表示，這些礦物質反映出流體環境隨著時間推移，從更惡劣、炎熱和酸性的流體，轉變為更中性、更鹼性的流體，這種轉變更有利於生命的生存，並揭示隕石坑中火山岩的動態變化。

