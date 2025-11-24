影／東京驚傳卡車衝上人行道！2人重傷昏迷 涉事車頭撞爛畫面曝

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本東京足立區梅島24日中午發生嚴重車輛肇事逃逸事故，多名行人遭車輛撞擊，其中2人重傷昏迷送醫，警視廳正全力追查逃逸車輛。圖/截自TBS NEWS DIG Powered by JNN在YT的影音
日本東京足立區梅島24日中午發生嚴重車輛肇事逃逸事故，多名行人遭車輛撞擊，其中2人重傷昏迷送醫，警視廳正全力追查逃逸車輛。圖/截自TBS NEWS DIG Powered by JNN在YT的影音

TBS NEWS DIG報導，日本東京足立區梅島24日中午發生嚴重肇事逃逸事故，多名行人遭車輛撞擊，有2人重傷昏迷送醫，警視廳正全力追查逃逸車輛。根據日媒新聞畫面，可見其中一輛涉事轎車車頭左側撞爛，可見當時撞擊力道之大。

事故發生於當地時間12時30分（台灣時間11時30分），附近餐飲店店員打電話報案，指人行道上發生行人與轎車碰撞事故。

警視廳表示，初步確認多名行人遭到撞擊，其中2人傷勢嚴重、呈昏迷狀態，已被緊急送往醫院。根據ANN報導，現場傳出10人受傷消息。

現場畫面顯示，一輛卡車與白色轎車部分車體衝上人行道，周邊道路一度封鎖。警方指出，肇事車輛在撞人後已逃離現場。

警視廳目前正依肇事逃逸案件展開追緝，調閱周邊監視器並持續蒐集目擊者證言，以釐清事故經過與確認逃逸車輛行蹤。

