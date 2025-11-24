影／東京驚傳卡車衝上人行道！2人重傷昏迷 涉事車頭撞爛畫面曝
TBS NEWS DIG報導，日本東京足立區梅島24日中午發生嚴重肇事逃逸事故，多名行人遭車輛撞擊，有2人重傷昏迷送醫，警視廳正全力追查逃逸車輛。根據日媒新聞畫面，可見其中一輛涉事轎車車頭左側撞爛，可見當時撞擊力道之大。
事故發生於當地時間12時30分（台灣時間11時30分），附近餐飲店店員打電話報案，指人行道上發生行人與轎車碰撞事故。
警視廳表示，初步確認多名行人遭到撞擊，其中2人傷勢嚴重、呈昏迷狀態，已被緊急送往醫院。根據ANN報導，現場傳出10人受傷消息。
現場畫面顯示，一輛卡車與白色轎車部分車體衝上人行道，周邊道路一度封鎖。警方指出，肇事車輛在撞人後已逃離現場。
警視廳目前正依肇事逃逸案件展開追緝，調閱周邊監視器並持續蒐集目擊者證言，以釐清事故經過與確認逃逸車輛行蹤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言