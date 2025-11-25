外帶切片蛋糕盒沒提把！日人怨不貼心 網曝國外做法：超慘烈

據日媒「ねとらぼ」報導，一名網友抱怨，到蛋糕店購買切片蛋糕時，發現店家提供的外帶紙盒沒有提把，且店員還說塑膠袋要付費，只能多花錢才能帶走蛋糕。不少日本網友表示曾遇到相同情況，質疑店家「沒有站在顧客立場思考」、「沒有提把真的很不方便」，也有人分享曾遇到連「蛋糕盒本身都要加價」的店家，令消費者大感不滿。

「ねとらぼ」記者實際走訪東京三家大型西式甜點連鎖店，發現各大品牌的做法確實不同。像「Châteraisé」與「不二家」的外帶盒多半附有提把，但銀座Cozy Corner則在店內明確標示使用無提把盒型，購買時店員也會事先告知，若需要提袋需加購。

對於提把設計的差異，Châteraisé表示，他們提供多種尺寸的蛋糕盒，裝5到6片蛋糕的盒子都有提把；但若超過7個，為避免提把設計導致外盒無法承受重量而損壞，所以是沒有提把的盒裝。不二家則強調，他們一直以來都提供附提把的蛋糕盒，且近年塑膠袋改為付費，許多客人本就習慣「不另購袋子」直接帶回家。因此提把設計除了方便，也能「減少塑膠垃圾」，但10片以上的大容量蛋糕盒，因重量問題就不設提把。

一名網友分享自己的經驗：「在國外買蛋糕，都只用薄紙包著，回家後狀況非常慘烈。後來在日本人經營的店裡，提供有提把的盒子裝，真的感受到日本人的細膩。」也有其他人認為「現在一片切片蛋糕也快一千日圓（約台幣200元），就算放進自己的袋子，也很難保持平穩的狀態。希望盒子至少有個提把會比較好拿」。看來「蛋糕外帶盒是否該有提把設計」這件小事，對於眾多消費者來說可是相當重要的事。