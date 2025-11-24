吃熊肉惹議！日料理研究家被轟殘忍 反嗆：不吃雞豬牛魚嗎？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網紅料理人發吃熊肉影片引發爭議。棕熊示意圖。 圖／Ingimage
根據日媒「Sponichi Annex」報導，料理研究家兼YouTuberRyuji」（リュウジ），近日因在頻道中提出食用「熊肉」掀起爭議。有網友批評他「鼓勵吃熊等同縱容殺害無辜生命」，讓影片底下的留言區瞬間陷入論戰。對此，他在後續更新中反擊：「那你平常不吃雞、豬、牛、魚嗎？」引發更多討論。

在影片中，Ryuji指出希望自己拍攝的內容，能為現在苦惱於如何處理熊隻入侵問題的人提供另一種可能。他用買到的棕熊肉試做多種料理，有只使用胡椒和鹽簡單調味後煎熟，到製作熊肉火鍋、燉煮熊肉咖哩等，並表示「雖然有一點點特殊的味道，但不會比羊肉腥，超好吃」。

雖然有人批評Ryuji身為著名網紅卻鼓勵食用熊肉的行為非常不恰當，但也有部分日本民眾指出，一些野生熊隻會反覆接近人類與農地，即使放回山林也會再回來，「既然要撲殺，不如懷著感謝生命的心吃掉，才不會浪費」，批評反對者只是「不了解熊的危險」，且「對特定動物心生憐憫不食用，卻又食用其他雞、豬、牛等肉類，這只是人類自己的矛盾」。

也有力挺Ryuji的觀眾表示，他在影片中也有強調珍惜生命、希望改善熊害問題，反對者仍執意攻擊，「只是想找機會罵人」。這整起事件也凸顯了日本現在對野生動物管理、食物倫理及創作者界線的爭議。而相關影片持續延燒，在網路上繼續引發廣泛的討論。

