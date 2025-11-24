奈及利亞天主教學校綁架事件 至少50名學生脫逃

快訊

中央社／ 拉哥斯23日綜合外電報導

奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria）今天表示，上週遭武裝份子綁架的天主教學校300多名學生中，至少已有50人逃脫，他們已與父母團聚。

綜合法新社與路透社報導。武裝份子21日襲擊尼日州（Niger State）聖瑪麗學校（St Mary's School），綁架303名學生與12名教職員，這是奈國史上最嚴重的集體綁架之一。

奈及利亞基督教協會主席，同時亦是天主教主教的校長約翰那（Bulus Yohanna）表示，約253名學生與12名教職員仍遭綁匪扣押。他在聲明中說，學生們於21與22日陸續逃脫。

家長們得知部分孩子逃脫後，立即趕往位於奈及利亞首都阿布加（Abuja）以西，位於尼日州的聖瑪麗學校，全校600多名學生約一半都遭到綁架。

這是奈及利亞近期一連串校園綁架事件中最新的一起，政府也被迫下令關閉北部地區47所學校。

教宗良十四世（Pope Leo）今天在羅馬聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）彌撒結束時說，「我衷心呼籲立即釋放人質」。

他在禱文結束後，表達「深切哀悼，特別是對眾多被綁架的孩童及其悲痛欲絕的家人」。

奈及利亞政府尚未就被綁架學童的具體人數發表評論，但奈及利亞總統提努布（Bola Tiubu）表示，「失蹤的」天主教學校學生中，已有51人「獲救」。

提努布誓言：「我絕不鬆懈，在我的領導下，我們將確保國家安全，保護人民。」

對於另一起發生在瓜拉州（Kwara）基督使徒教會（Christ Apostolic Church）信徒遭綁架事件，提努布今天表示，至少2人死亡，但安全部隊已救出38名人質。

瓜拉州這起攻擊事件，過程被錄影並上傳至網路，畫面顯示，槍聲打斷正在進行的禮拜儀式，信徒們四散奔逃，教堂外傳來尖叫聲。

美國總統川普日前宣稱，奈及利亞激進伊斯蘭份子迫害基督教徒，威脅要對奈國採取軍事行動。

