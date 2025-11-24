緬甸公布炸毀KK園區建築影片 逾180幢拆毀、超過千名外國人被捕

快訊

香港01／ 撰文：成依華
緬甸電視台播出政府拆毀詐騙園區建築物的畫面。圖擷自Myanma TV
緬甸電視台播出政府拆毀詐騙園區建築物的畫面。圖擷自Myanma TV

緬甸政府正展開打擊詐騙園區的行動，11月19日公開最新炸毀KK園區建築物的影片，截至11月21日，緬方摧毀逾180幢相關建築物，拘捕逾千名外國人，搜獲大量電腦及手機。

路透社報導，在國際社會的壓力下，緬甸軍政府正展開嚴厲打擊詐騙中心的行動，11月18日，緬軍與克倫民族軍（Karen National Army）的士兵開始在邊境城鎮妙瓦底（Myawaddy）周邊行動，該處是詐騙和人口販賣的主要中心點，並有多個匿藏點。

緬甸政府隨後稱重視打擊網路詐騙與網路賭博，多個團隊正繼續調查發生在KK園區（位於妙瓦底鎮區一帶）、水溝谷（Shwe Kokko）的犯罪行為，為了防止犯罪活動死灰復燃，政府正出動車輛與炸藥，拆除該些未經准許興建的園區建築。

緬甸政府指在KK園區的635幢建築中，截止11月21日下午，182幢已拆毀，剩餘453幢的拆除工作進行中。

緬甸也拘捕逾1000名外國人，搜獲逾2,600部電腦及超過2.1萬部手機。

↓ 緬甸政府炸毀KK園區建築、拘捕多人的影片 ↓

