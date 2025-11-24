【專家之眼】現代科技的睡美人？解讀澳洲的社群媒體禁令

澳洲政府將於下個月的十號，也是「國際人權日」的當天，實施獨步全球的社媒禁令，禁止16歲以下青少年在社群平台上，可以設立個人帳號。至於積極跟進的馬來西亞，通訊部長法米先生也於上周末表示，自2026年起，正式禁止青少年設立社媒帳號；若需要使用或非不得已要瀏覽，都必須有父母親身陪伴。

有趣的是，馬國在半年前開始的法案討論，當時僅針對13歲以下孩童；於此際擴大管制的年齡範圍，顯示立法徵詢的過程當中，已有得到相當的社會支持。

根據澳洲網路安全委員會（eSafety）的新近資料，被納管的平台幾乎含括所有免付費的社媒業者：Facebook、Instagram、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X（原為Twitter）以及YouTube。其公告之七個步驟的判定標準，主要是根據：會否與不特定人或不安全資訊有不預期的接觸，以及帳號當事人得以轉發、推波來自其他人所開發的資訊內容。

當然，由川普在2022年所創設的Truth Social，因為只經營北美地區的電信號碼，來作為設立帳戶的基本資格；因此，就在該服務並沒在國境內落地的理由下，未被澳洲政府納入到年齡限制清單。

社群平台演算法與業者的市場定位，即在吸引顧客黏上和使用該網頁的時間；所以，愈腥、羶、色，愈負面的訊息，就愈容易招攬到好奇心重，而且涉世未深的青少年。畢竟，廣告收入的計算，主要根據眼球停留與在後續能成交。

來自教育界的第一線經驗，海量的商業洗腦會造成想擁有的焦慮，而限制性內容的無所不在，則帶出早熟與好奇嘗試！有趣的是，青少年的睡眠受到影響，即使延後學校上課時間到上午十點，對學習專注力的提升也沒幫助的。

誠然，網安委員會也了解到利益追逐，只靠業者自律很難去避免傷害的發生；因此，其目的即在延遲青少年擁有社群帳號的年齡，希冀能壓縮到青少年使用社媒的時間，連帶降低他們接觸不當資訊，與被集體霸凌的風險。

還記得童話故事裡的睡美人嗎？因為沒受邀請女巫的一句詛咒：公主會被紡織機的紡錘刺傷、死亡；為了破解，所以國王下令藏好皇宮裡的縫紉機！如今的澳洲與馬國，延後年齡設立帳戶的好意，好似現代科技下的睡美人啊；雖說有滿滿的善意，卻依舊要等待真正愛她的王子，被親吻後才能甦醒過來。