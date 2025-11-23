生意變差！南韓廣藏市場攤販宰客影響名聲 商家團體擬索賠652萬元

韓國首爾知名觀光景點之一的廣藏市場，日前再次爆出攤販宰客爭議，影響市場生意，由一般商家組成的商會為此擬對攤販組成的商會提告，索賠約3億韓元（約新台幣652萬元）。

韓聯社報導，由一般商家組成的「廣藏市場總商人會」已收集到200多名會員的簽名，在13日向攤販組成的「廣藏傳統市場總商人會」發出存證信函，但尚未收到回覆。

鄰近首爾地鐵鐘路5街站的廣藏市場，其實分為「廣藏市場」與「廣藏傳統市場」等兩個區域，但一般民眾通稱廣藏市場，而這次傳出宰客事件的攤販屬於廣藏傳統市場，帶來的負面影響引起廣藏市場商家不滿。

一名韓國知名YouTuber在4日上傳影片，聲稱自己在廣藏市場被坑錢，當時她點了8000韓元的血腸，店家卻在未經同意的狀況下擅自加肉，要求她支付1萬韓元。

廣藏市場商家聲稱在事件發酵後，平時生意受到大幅影響，一名生牛肉餐廳相關人士稱，餐廳裡200個座位一般在週末都可以坐滿，甚至還要排隊，但在爆出爭議後，不僅餐廳坐不滿，甚至也接不到忘年會的預約，銷售額大概減少至原本的6成不到。

也有商家聲稱，韓國顧客減少到往日的一半不到，過去週六全天能達到300萬韓元銷售額，在爭議發酵後的銷售額還不到100萬韓元。

中央社記者今天實地走訪廣藏市場，除了公休的一般商家，全年無休的小吃攤販邊仍有不少遊客，但人潮明顯不如往日擁擠。

廣藏市場總商人會相關人士表示，因為名稱相似，他們接到許多抗議電話，讓他們備受冤枉。廣藏傳統市場總商人會則表示，如果要走訴訟，他們也會採取應對措施。

對此，鐘路區廳表示，已經找兩方談過，但目前尚未實際走到訴訟的階段，區廳也不會介入。