64萬日圓現金在裡面！陸女成田機場遺失錢包 日本安檢員偷竊遭逮

香港01／ 撰文：王海
日本成田機場一名安檢人員因涉嫌盜竊遊客遺留在機場的錢包而被捕。示意圖／AI生成
綜合日媒報導，日本千葉縣成田機場一名安檢人員，因涉嫌盜竊中國女遊客遺留在機場裝有64萬日圓（約新台幣12萬元）現金的錢包而被捕。

據日本新聞網（NNN）11月21日（周五）報導，男嫌犯近藤幸雄25歲，是成田機場安檢處的安檢人員，於20日因涉嫌盜竊被捕。

據報導，近藤幸雄涉嫌竊取一名遊客遺留在安檢處裝有64萬日圓現金的皮夾。據悉，該錢包是一名從國外旅行返回日本的中國女性遺留在安檢處的。

報導指，該名女性登機後發現自己遺失了錢包，並前往機場管理處詢問，但未能找到。隨後，其在日本的親人聯繫了警方，警方檢視監視器畫面後發現了近藤幸雄的犯罪行為。

據報導，近藤幸雄在接受訊問時承認盜竊指控，他說：「我檢查小包裡的東西時，發現內有大量現金，我偷它是因為我以為事主不會折返。」

自日本首相高市早苗7日發表「台灣有事」言論後，中日關係急劇惡化，大陸外交部14日鄭重提醒中國公民近期避免前往日本。

日本連鎖麵店多國語言提示旅客「午餐時段勿光顧」 網友態度兩極

日本愛知縣飯店遭28個大陸旅行團、共千人退訂 經理：前所未有

文章授權轉載自《香港01》

日本 成田機場 監視器

64萬日圓現金在裡面！陸女成田機場遺失錢包 日本安檢員偷竊遭逮

