64萬日圓現金在裡面！陸女成田機場遺失錢包 日本安檢員偷竊遭逮

綜合日媒報導，日本千葉縣成田機場一名安檢人員，因涉嫌盜竊中國女遊客遺留在機場裝有64萬日圓（約新台幣12萬元）現金的錢包而被捕。

據日本新聞網（NNN）11月21日（周五）報導，男嫌犯近藤幸雄25歲，是成田機場安檢處的安檢人員，於20日因涉嫌盜竊被捕。

據報導，近藤幸雄涉嫌竊取一名遊客遺留在安檢處裝有64萬日圓現金的皮夾。據悉，該錢包是一名從國外旅行返回日本的中國女性遺留在安檢處的。

報導指，該名女性登機後發現自己遺失了錢包，並前往機場管理處詢問，但未能找到。隨後，其在日本的親人聯繫了警方，警方檢視監視器畫面後發現了近藤幸雄的犯罪行為。

據報導，近藤幸雄在接受訊問時承認盜竊指控，他說：「我檢查小包裡的東西時，發現內有大量現金，我偷它是因為我以為事主不會折返。」

自日本首相高市早苗7日發表「台灣有事」言論後，中日關係急劇惡化，大陸外交部14日鄭重提醒中國公民近期避免前往日本。

