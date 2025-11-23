快訊

美提28點計畫「讓感恩節變俄國的」！川普被狠酸值得張伯倫和平獎

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆

聽新聞
0:00 / 0:00

越南洪災增至90死12人失蹤 近13萬戶仍停電

中央社／ 河內23日綜合外電報導
根據官方媒體通報，越南中南部地區遭遇暴雨和洪水，造成至少90人死亡。歐新社
根據官方媒體通報，越南中南部地區遭遇暴雨和洪水，造成至少90人死亡。歐新社

越南環境部今天表示，越南近日豪雨及土石流導致嚴重水災，死亡人數已升至90人，另有12人下落不明。

自10月底以來，越南中南部地區持續豪雨，幾個知名旅遊勝地發生多次洪災。上週，沿海的芽莊市（Nha Trang）許多地方地區淹水；高原重鎮大叻（DaLat）周邊山路也發生致命土石流。

官方消息指出，南部沿海慶和省（Khanh Hoa）上週猛烈洪水沖毀了兩座吊橋，導致許多家庭被隔絕。

環境部指出，今天全國多處國道因洪水或土石流受阻，仍未恢復通行，部分鐵路也繼續停駛。

上週電力中斷下，受影響人數高達百萬以上，目前仍有逾12萬9000戶停電。

環境部今天說，這次水災造成5省經濟損失，達3億4300萬美元。

根據國家統計局數據，越南今年1月至10月自然災害已造成279人死亡或失蹤，經濟損失超過20億美元。

越南 土石流 環境部

延伸閱讀

花蓮洪災後2個月 芥菜種會串聯全台陪光復重建

熱帶氣旋侵襲澳洲北領地 強風豪雨導致停電

《甕靈》揭秘財寶「守護靈」傳說 背著連體嬰的少女被騙入甕中

國泰世華揪伴 攻越南信貸

相關新聞

越南洪災增至90死12人失蹤 近13萬戶仍停電

越南環境部今天表示，越南近日豪雨及土石流導致嚴重水災，死亡人數已升至90人，另有12人下落不明

外國人居留手續費 日本明年擬大漲

隨著在留外國人數增加，日本政府已基本決定在2026年度大幅上調在留（居留）手續的手續費。目前正探討把在留資格變更和一年以...

加拿大灰熊襲人11傷2命危 教師挺身護童

加拿大卑詩省政府搜捕一頭從偏遠森林竄出的灰熊，這頭灰熊襲擊多名兒童與老師，有2人傷勢「危急」，2人情況「嚴重」。當局之後...

黛安娜王妃御用設計師柯斯蒂羅逝世 享壽80歲

愛爾蘭時裝設計師柯斯蒂羅逝世，享壽80歲。他曾是已故英國黛安娜王妃的御用時尚設計師，在過去40年一直是倫敦時裝週的代表人...

全世界身價最高的女畫家揭曉 芙烈達・卡羅骷顱自畫像拍出17億

紐約蘇富比秋拍上周落幕，最後一場拍賣會中，墨西哥最知名藝術家芙烈達・卡羅（Frida Kahlo）的「夢（床）（El s...

網路夯傳AI虛擬白金漢宮耶誕市集 遊客現場撲空

一則人工智慧（AI）虛擬的圖像在網路夯傳，說在英國白金漢宮外面有耶誕節市集，讓很多人信以為真，興沖沖地趕到現場，卻撲個空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。