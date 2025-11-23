聽新聞
0:00 / 0:00
越南洪災增至90死12人失蹤 近13萬戶仍停電
越南環境部今天表示，越南近日豪雨及土石流導致嚴重水災，死亡人數已升至90人，另有12人下落不明。
自10月底以來，越南中南部地區持續豪雨，幾個知名旅遊勝地發生多次洪災。上週，沿海的芽莊市（Nha Trang）許多地方地區淹水；高原重鎮大叻（DaLat）周邊山路也發生致命土石流。
官方消息指出，南部沿海慶和省（Khanh Hoa）上週猛烈洪水沖毀了兩座吊橋，導致許多家庭被隔絕。
環境部指出，今天全國多處國道因洪水或土石流受阻，仍未恢復通行，部分鐵路也繼續停駛。
上週電力中斷下，受影響人數高達百萬以上，目前仍有逾12萬9000戶停電。
環境部今天說，這次水災造成5省經濟損失，達3億4300萬美元。
根據國家統計局數據，越南今年1月至10月自然災害已造成279人死亡或失蹤，經濟損失超過20億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言