全世界身價最高的女畫家揭曉 芙烈達・卡羅骷顱自畫像拍出17億

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
墨西哥最知名藝術家芙烈達・卡羅（Frida Kahlo）的「夢（床）（El sueño (La cama)）」 以5500萬美元(約17億台幣)成交，打敗2014年喬治亞·歐姬芙畫作「曼陀羅/白花1號」4440萬美元的拍賣紀錄，成為有史以來拍賣價格最高的女性藝術家作品。圖／蘇富比提供
墨西哥最知名藝術家芙烈達・卡羅（Frida Kahlo）的「夢（床）（El sueño (La cama)）」 以5500萬美元(約17億台幣)成交，打敗2014年喬治亞·歐姬芙畫作「曼陀羅/白花1號」4440萬美元的拍賣紀錄，成為有史以來拍賣價格最高的女性藝術家作品。圖／蘇富比提供

紐約蘇富比秋拍上周落幕，最後一場拍賣會中，墨西哥最知名藝術家芙烈達・卡羅（Frida Kahlo）的「夢（床）（El sueño (La cama)）」 以5500萬美元(約17億台幣)成交，打敗2014年喬治亞·歐姬芙畫作「曼陀羅/白花1號」4440萬美元的拍賣紀錄，成為史上拍賣價格最高的女性藝術家作品。

「夢（床）」是一幅自畫像，畫中芙烈達躺在四柱床上，床上方躺著一個真人大小、裹著炸藥的骷髏雕塑。蘇富比認為，這幅自畫像是芙烈達最具心理分量的作品之一。創作此畫時，她的情人遭謀殺，她與丈夫離婚又復婚，這是她人生最動盪的一段時期。

芙烈達1954 年去世，以自畫像而聞名，作品經常透過身體反映心靈上的痛苦。2002年，她的故事被好萊塢改編成電影，讓這位被譽為上世紀最偉大畫家的傳奇女性，擁有全球知名度。而自從墨西哥當局在1980年代宣布其作品為國家文化資產、非經授權不得出口後，《夢（床）》是少數幾幅可在拍賣市場現身的芙烈達作品。

蘇富比指出，該畫1980 年首次於蘇富比拍賣時，拍賣價格是5.1萬美元成交；如今以 5500 萬美元的價格，近千倍的漲幅，不僅顯示芙烈達的地位，也展示女性藝術家在藝術界影響力的成長。

