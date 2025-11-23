熱帶氣旋侵襲澳洲北領地 強風豪雨導致停電

快訊

中央社／ 雪梨23日綜合外電報導
熱帶氣旋菲娜侵襲澳洲北領地。圖／擷自www.reuters.com
威力強大的熱帶氣旋昨晚橫掃澳洲北領地（Northern Territory），風速高達每小時110公里，導致多處樹木傾倒、交通號誌損壞，並造成停電

法新社報導，熱帶氣旋菲娜（Fina）在北領地沿海盤旋數日後，迅速增強為3級風暴

菲娜橫掃繁忙都市達爾文（Darwin）與人口稀少的提維群島（Tiwi Islands）。提維群島距海岸約80公里，當地陣風最高達每小時110公里。

氣象局預報員海恩茲（Angus Hines）表示，菲娜「極具破壞力的中心」已遠離北領地，但預計今天仍有大雨和強風。

北領地首席部長芬諾奇羅（Lia Finocchiaro）表示，這「對所有人來說都是可怕的一晚」。

她告訴澳洲廣播公司（ABC）：「我今早一直懸著心等候簡報，幸好簡報顯示無人受傷。但絕對是到處都有樹木倒塌、財產受損、電線桿倒地」

畫面顯示，在氣旋最強烈時，大量雨水從屋頂傾瀉而下，而巨大的樹木倒塌在後院和道路上。

聯邦國會議員高斯林（Luke Gosling）表示，好幾個地區已經停電，但民眾都做好充分準備。

菲娜目前正向西澳外海移動，預報顯示可能增強為4級風暴。不過氣象當局今天表示，該氣旋不太可能登陸，並將在未來幾天逐漸減弱。

研究人員多次警告，氣候變遷會加劇叢林火災、洪水與氣旋等自然災害的風險。

星期人物／川普拉攏沙王儲 流亡情報官賈布里難逃追殺？

沙烏地阿拉伯前情報高官薩德・賈布里流亡加拿大後，因掌握20年反恐秘密，成為與王儲穆罕默德（MBS）下達絕命追殺令的關鍵人物。他控訴沙國意圖肅清異己並派遣暗殺小組追殺自己，並向美國法院聲請強制前官員作證；然而，美國司法部阻擋作證並援引「國家機密特權」，使案件在美沙關係與國安框架下更加敏感。這場橫跨情報、司法與外交層面的攻防，也讓外界重新檢視沙烏地阿拉伯的權力運作方式與其國際角色的微妙變化。

赴日要留意！日本流感疫情續發燒 專家揭「病毒加速擴散」可能原因

日本厚生勞動省11月21日公布，10日至16日期間，全國約3000間指定醫療機構報告的流感病例為每間37.73例，超過全國平均30例的預警水準，創近10年來最高紀錄...

「信號」翻拍懸案…南韓新亭洞殺人案確定真凶 刑警哽咽：放下心中重擔

韓國「新亭洞連續殺人事件」事隔20年後終於確定真凶，不過他已在2015年死亡。當時負責追查此案的刑警尹敬熙坦言稍微放下了...

冷水泳、康普茶、維他命真能防冬季生病？BBC訪三位專家揭迷思

人們每到冬天似乎都更加熱衷尋找維持健康的祕訣，超市貨架上擺滿「提升免疫力」的養生飲品，冷水游泳團體員愈來愈多，社群媒體上...

天降橫禍！白頭海鵰扔貓屍砸中車 駕駛報案直呼「瘋狂」

美國北卡羅來納州西部一名女子日前開車行經大煙山國家公園附近的公路時，突然有一具貓屍從空中掉落，直接砸中乘客側前擋風玻璃，...

