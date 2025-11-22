快訊

不斷更新／范冰冰奪影后！隔空看直播哽咽洩心聲 金馬62得獎名單看這

一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸

美國爆首例！人類感染禽流感H5N5病毒亡 患者飼養家禽疑曾接觸野鳥

從烏克蘭國旗到故宮海報 捷博館外牆意見交鋒

中央社／ 布拉格特稿
捷克國家博物館從8月底至10月底，在外牆掛上人類祖先化石展覽「露西與賽蘭」的宣傳海報。圖攝於9月11日。圖／中央社
捷克國家博物館從8月底至10月底，在外牆掛上人類祖先化石展覽「露西與賽蘭」的宣傳海報。圖攝於9月11日。圖／中央社

烏克蘭國旗、人類祖先化石宣傳海報，到如今的故宮展覽海報，捷克國家博物館外牆懸掛什麼，一直是捷克社會關注與討論的焦點，同時反映文化、政治與公民意識在公共空間的交鋒。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭不久後，位於瓦茨拉夫廣場（Wenceslas Square）的捷克國家博物館便懸掛起烏克蘭國旗，象徵捷克對烏克蘭的聲援。這面旗幟在捷博館懸掛超過3年，一直到今年8月被撤下，引發關注。

撤下的原因是，人類祖先化石展覽「露西與賽蘭」（Lucy and Selam）8月底在捷博館登場，這兩個稀有化石首度一起離開衣索比亞、在歐洲展出，受館方高度重視，捷博館為此騰出宣傳空間，而撤下烏克蘭國旗。

此後，「露西與賽蘭」展覽海報一直懸掛在捷博館外牆上，直至10月23日其展期結束而撤下。隨後，捷博館外牆換上「故宮文物百選及其故事」的海報，宣傳故宮在捷克展出131組件珍寶，以及「翠玉白菜」首次來歐洲。

然而，故宮展早在9月11日就登場，但當時捷博館外牆仍懸掛露西展覽海報，未見任何故宮展的宣傳，引發媒體關注與揣測。記者紛紛詢問館方，何時會放上故宮海報，以及館方未宣傳故宮展，是否與中國施壓相關。

對此，捷博館總館長盧卡其（Michal Lukeš）回應，與中國壓力無關，因博物館同時有「露西與賽蘭」這個重要展覽，待此展結束，才會懸掛故宮海報。

如今，館方也實現此承諾，翠玉白菜海報在捷博館外牆高高懸掛，相當顯眼。

然而，近期有民眾對於捷博館遲遲未掛回烏克蘭國旗感到不滿，甚至舉行抗議活動。10月底，示威團體Kaputin在捷博館正門前抗議，要求館方重新掛回烏克蘭國旗，吸引百人響應，

參與者之一、捷克前眾議員索梅羅娃（OlgaSommerová）批評捷博館：「烏克蘭國旗曾經懸掛在瓦茨拉夫廣場的頂端，那裡具有歷史見證的意義。如今館方不願將它掛回，是出於恐懼—缺乏勇氣。」

Kaputin主辦人拉茲尼奧夫斯基（Petr Lázňovský）表示：「這次集會的目的是提醒大家，在當前動盪的時代，一個非常重要的象徵被撤下了。這是首都重要廣場上的主要建築，因此象徵意義最為強烈。」

烏克蘭國旗是否該懸掛在捷博館，一直是捷克社會爭議話題，掛上與撤下都有支持者。去年11月17日，也有示威者在捷博館前抗議捷克政府及其對烏克蘭的援助，抗議者試圖向總理府遞交請願書，要求從國有建築上移除烏克蘭國旗。

對此，盧卡其表示，旗幟懸掛的決定屬於博物館內部事務；文化部部長巴薩（Martin Baxa）則指出，此類展示由各公共機構自行負責。

這些事件反映政治、文化與公民意識在公共空間的微妙交鋒。「烏克蘭國旗」象徵對烏克蘭的支持，而「海報」則屬博物館文化展示，究竟公共建築應優先承載政治象徵，還是文化藝術的宣傳，成辯論議題。

抗議聲音與博物館立場之間的張力，提醒符號的力量遠比想像中深遠，即使是一面旗幟、海報，也能成為社會辯論、價值觀衝突乃至國際焦點，值得探討與反思。

烏克蘭 捷克

延伸閱讀

2025故宮之夜早鳥票搶先開跑！12/13邀民眾裝扮進宮狂歡

女教師赴約慘遭性侵！4淫狼全是健身教練 恐嚇求助會殺人終被捕

政戰學院重塑「崗上兒女」銅像 校友驚呼：原來背後有國旗

烏克蘭議會掛捷克國旗 回應捷眾議長取下烏國旗舉動

相關新聞

赴日要留意！日本流感疫情續發燒 專家揭「病毒加速擴散」可能原因

日本厚生勞動省11月21日公布，10日至16日期間，全國約3000間指定醫療機構報告的流感病例為每間37.73例，超過全國平均30例的預警水準，創近10年來最高紀錄...

「信號」翻拍懸案…南韓新亭洞殺人案確定真凶 刑警哽咽：放下心中重擔

韓國「新亭洞連續殺人事件」事隔20年後終於確定真凶，不過他已在2015年死亡。當時負責追查此案的刑警尹敬熙坦言稍微放下了...

冷水泳、康普茶、維他命真能防冬季生病？BBC訪三位專家揭迷思

人們每到冬天似乎都更加熱衷尋找維持健康的祕訣，超市貨架上擺滿「提升免疫力」的養生飲品，冷水游泳團體員愈來愈多，社群媒體上...

天降橫禍！白頭海鵰扔貓屍砸中車 駕駛報案直呼「瘋狂」

美國北卡羅來納州西部一名女子日前開車行經大煙山國家公園附近的公路時，突然有一具貓屍從空中掉落，直接砸中乘客側前擋風玻璃，...

不只日本有熊害！加拿大灰熊攻擊師生2人命危 卑詩省政府搜捕

加拿大卑詩省政府今天搜捕一頭從偏遠森林竄出的灰熊，這頭灰熊襲擊多名兒童與老師，有2人傷勢「危急」

義大利豪宅博物館 科隆納宮曾為教宗府、電影場景

羅馬公立博物館眾多，但有座獨特私有「豪宅博物館」科隆納宮，地主科隆納家族後代現仍居住其中。這棟建築不僅曾是教宗府，見證近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。