赴日要留意！日本流感疫情續發燒 專家揭「病毒加速擴散」可能原因

日本厚生勞動省11月21日公布，10日至16日期間，全國約3000間指定醫療機構報告的流感病例為每間37.73例，超過全國平均30例的預警水準，創近10年來最高紀錄。

綜合日本放送協會（NHK）及日本共同網報導，厚生勞動省資料顯示，目前已有24個都道府縣的每醫療機構平均病例超過30例，其中宮城縣以80.02例居首，埼玉縣與福島縣則分別為70.01例與58.54例。

另外，京都府、兵庫縣、奈良縣、大阪府都超過30宗的預警水準，和歌山縣及滋賀縣則分別有平均29.4例及27.28例病例，非常接近預警水準。

另外，東京都政府20日召開的傳染病對策會議提到，當地自9月至11月16日短短約兩個月內，因應流感疫情已造成超過1,500間中小學、幼兒園等教育機構實施部份或全校停課。

日本《每日新聞》引述厚生勞動省等消息來源稱，目前日本流行的病毒是A型H3亞型；新潟大學公共衞生學教授齋藤玲子則指，這種病毒今年8月至9月曾在香港和台灣地區廣泛傳播，來自這些地區的遊客數量可能是導致病毒在日本加速傳播的原因。

隨著冬季臨近，流感病人數量可能會進一步增加，各地方政府已呼籲民眾採取戴口罩、勤洗手等基本預防流感措施，並考慮接種疫苗以防止流感疫情惡化。

文章授權轉載自《香港01》