「信號」翻拍懸案…南韓新亭洞殺人案確定真凶 刑警哽咽：放下心中重擔

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
韓國「新亭洞連續殺人事件」事隔20年後終於確定真凶，不過他已在2015年死亡。示意圖／ingimage
韓國「新亭洞連續殺人事件」事隔20年後終於確定真凶，不過他已在2015年死亡。當時負責追查此案的刑警尹敬熙坦言稍微放下了心中重擔，但也遺憾無法讓真凶接受法律制裁。

韓國在20年前曾發生駭人連續殺人案，韓聯社報導，2005年6月與11月在新亭洞住宅區巷內，20多歲與40多歲的女性先後被發現屍體，2名女性皆因遭勒頸而窒息死亡，頭上戴著黑色塑膠袋，並被綁在米袋裡棄屍。

雖然懸案調查組鎖定的嫌犯已於2015年死亡並火化，無法取得遺骨，不過經過走訪嫌犯生前去過的醫療院所，找到DNA得以比對後確定真凶，為當時新亭洞某大樓管理員。

根據今天報導，韓聯社電訪到當時負責「新亭洞連續殺人事件」的刑警尹敬熙（音譯），距離退休還有1年多的他語帶哽咽說：「在還身為警察的期間，幸好確認了犯人，讓我心中一直背負的重擔能稍微卸下一點。」

尹敬熙也向首爾警察廳懸案調查組表達感謝，「感謝他們沒有鬆手，持續進行調查」。不過尹敬熙也坦言，只要想到被害者遺屬，心中只有歉意，「因為事件未能解決而深受煎熬的遺屬們，我始終抱著愧疚感」。

尹敬熙所屬的專案調查組當時調查了8年，但未能鎖定嫌疑人，案件於2013年轉為懸案。「新亭洞連續殺人事件」也成為2016年播出韓劇「信號」某一段落的原型，讓這起事件再度受到大眾矚目。

雖然確定真凶對尹敬熙來說是一直以來渴望的消息，但他也不免相當懊悔地說：「刑警無法抓到犯人、留下懸案，怎麼能自豪地說出口呢？」

尹敬熙也對於真凶已死亡的消息感到遺憾，「無法讓他接受法律制裁，許多真相也因此無法被揭開」。

