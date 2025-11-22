天降橫禍！白頭海鵰扔貓屍砸中車 駕駛報案直呼「瘋狂」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張由北卡羅來納州公路巡警公共資訊辦公室提供的照片顯示，一具貓屍19日砸進一輛正在大煙山國家公園附近公路行駛的車內，導致前擋風玻璃破碎。美聯社
這張由北卡羅來納州公路巡警公共資訊辦公室提供的照片顯示，一具貓屍19日砸進一輛正在大煙山國家公園附近公路行駛的車內，導致前擋風玻璃破碎。美聯社

美國北卡羅來納州西部一名女子日前開車行經大煙山國家公園附近的公路時，突然有一具貓屍從空中掉落，直接砸中乘客側前擋風玻璃，留下巨大破洞。所幸她毫髮無傷，並且在打電話報案時表示，「兇手」是一隻白頭海鵰

美聯社22日報導，事件發生在19日清晨，地點位於北卡州斯溫郡境內的74號美國國道。目前尚不清楚貓屍究竟是從白頭海鵰爪中滑落，還是牠嫌棄後直接拋下。但駕駛在通話中難以置信地說：「你可能不會相信我，但剛剛有隻白頭海鵰把一隻貓扔進我的擋風玻璃。」

她說：「完全把我的擋風玻璃砸碎了。」

調度員以平靜口吻回應：「好吧，說真的，我相信你。」並忍不住笑了出來，打消駕駛關於是否該報案的疑慮。駕駛也提到，另一名目擊者看見貓掉下來，還說：「這是我見過最瘋狂的事。」調度員安撫她後，確認位置後並表示會派巡警前往做筆錄。

調度員接著詢問：「還有一個問題，貓還活著嗎？」得知貓已死亡且落在路邊後，他回應：「好，我只是必須確認。」

白頭海鵰是北卡州與北美多地的原生鳥類。北卡州野生動物資源委員會官員威克斯（Kendrick Weeks）表示，這隻貓可能是白頭海鵰撿拾的路殺動物，但牠們也確實能抓起這種體型的獵物。他說：「活貓比死貓更難抓。白頭海鵰通常不會捕食牠們覺得難以下嚥的東西，撿食比較常見。」

威克斯進一步表示，老鷹和其他猛禽掉落獵物有多種原因，包括抓握不穩或獵物掙扎，會為了避免受傷而掉落獵物。如果猛禽受到其他猛禽騷擾，或獵物太重無法繼續攜帶，也可能出現類似情況。

美國賓州費城林肯金融球場10月5日舉行NFL費城老鷹隊對鎮丹佛野馬隊的比賽前，一隻白頭海鵰飛過。法新社
美國賓州費城林肯金融球場10月5日舉行NFL費城老鷹隊對鎮丹佛野馬隊的比賽前，一隻白頭海鵰飛過。法新社

