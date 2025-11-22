不只日本有熊害！加拿大灰熊攻擊師生2人命危 卑詩省政府搜捕

快訊

中央社／ 蒙特婁21日綜合外電報導
灰熊示意圖。圖／ingimage
灰熊示意圖。圖／ingimage

加拿大卑詩省政府今天搜捕一頭從偏遠森林竄出的灰熊，這頭灰熊襲擊多名兒童與老師，有2人傷勢「危急」。

法新社報導，政府官員表示，昨天發生在加拿大西部卑詩省（British Columbia）貝拉庫拉（Bella Coola）地區的熊襲事件，如今仍有4人在醫院治療。

這頭灰熊襲擊努哈爾克原住民（Nuxalk FirstNation）阿克薩爾塔（Acwsalcta）學校多名9歲與10歲兒童，當時他們正在進行戶外活動。

卑詩省保育服務局（BC Conservation OfficerService）范達姆（Kevin Van Damme）督察表示，老師們使用防熊噴霧反擊，「為了保護孩子，他們不惜將自己置於險境」。

范達姆表示，「在我34年工作經驗中，從未見過如此大規模的（熊襲）事件。」

卑詩省衛生服務局（PHSA）在聲明中表示，傷者中有2人傷勢「危急」，2人情況「嚴重」。

當局沒有透露住院人員年齡，理由是家屬要求保護隱私。

省政府補充說，另有7人在現場接受治療，但無需住院。

校方在臉書發文表示，由於熊襲事件，學校今天關閉；校方同時讚揚員工在「極其艱難的時刻」，所展現的「勇氣」。

斯庫納（Veronica Schooner）向加拿大新聞社（Canadian Press）表示，她的兒子當時也在被攻擊的人群中，但沒有受傷。

「他說那頭熊離他很近，但牠當時是在追別人。」

范達姆表示，自然資源保護官員已在當地設置陷阱，並詢問目擊者以追蹤這頭熊的蹤跡。

加拿大 森林 規模

