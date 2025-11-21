埃及推5年多次180天旅遊簽 刺激觀光、便利投資客

快訊

中央社／ 羅21日專電

埃及看準大埃及博物館開放後，全球遊客數量將激增，近期不斷改善旅客入境體驗。針對5年多次入境旅遊簽證持有人，現在每次入境最多將可停留180天，96小時免費過境簽證措施也將實施到2026年4月。

埃及是觀光大國，旅遊業是埃及三大外匯來源之一。為簡化國際旅客在埃及的出入境程序，埃及政府在2023年6月推出5年多次入境旅遊簽證，每次入境可停留最多90天，費用為700美元（約新台幣2萬2000元）。今年9月，埃及政府宣布將原有的90天延長至180天，以向越來越多的觀光客、投資設廠的商務旅客提供更便捷的入境服務。

此外，埃及總理17日指示，將在2026年為埃及全部國際機場、邊境關卡提供線上簽證的便利措施。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導指出，埃及也將推出直接在機場簽發的「旅遊居留卡」（tourist residence card），讓旅客在居留期限內可透過居留卡至政府機構辦理公共事務，以及使用公共服務，且可憑卡在180天內停留期間，離開埃及後重新入境至期限結束。

全球約180個國家的公民均可申請5年多次入境旅遊簽證，主要對象為投資者、從事旅遊或商務活動的旅客，以及與埃及有正當頻繁交流目的的外籍人士。

報導還說，為促進旅遊業發展和吸引外國投資，埃及在過去3年內加速推動數位化入境流程，包括入境前線上辦理簽證、簽證掃碼確認程序、生物辨識驗證，以及旅客資料自動化系統。

此外，看好「大埃及博物館」（Grand EgyptianMuseum，GEM）11月開幕後的吸客能力，埃及現階段提供96小時免費過境簽證措施，持續實施到2026年4月。

目前有數十個國家（包括台灣在內）可在埃及的國際機場和指定入境點辦理落地簽證，單次落地簽證費用為25美元，有效停留期間為1個月。另外，有180多個國家可在出發前7天線上辦理電子簽證入境，費用相同。

埃及旅遊和文物部長法西（Sherif Fathy）表示，埃及政府積極推動發展旅遊業，目標是在2030年前突破一年3000萬旅客。

埃及在2024年共接待旅客1570萬人次，旅遊收入達141億美元，比2023年的1490萬人次提高約5.4%。

