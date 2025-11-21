泰監獄中國囚犯享特權 監獄長等懲教人員遭調查

快訊

中央社／ 曼谷21日專電

泰國矯正署證實，日前在曼谷監獄進行突擊檢查，發現中國籍囚犯藏有許多違禁品和奢侈品，如微波爐、冰箱、打火機和其他電器，甚至與女子在監獄內發生性關係。泰國當局已對監獄長等14名懲教人員展開調查。

泰國民族報（The Nation）等媒體今天報導，曼谷一名監獄長日前遭調職，進而意外揭發中國籍囚犯將曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）變成「私人樂園」的事件，該囚犯不僅享有特權，還擁有許多違禁品，更設有保護區域，目前當局正對此展開調查。

泰國矯正署20日發布聲明表示，對監獄進行突擊檢查是因接到投訴，指有中國籍囚犯在獄中對其他囚犯造成不當影響。

調查人員在突擊檢查中發現了許多奢侈品和違禁品，包括微波爐、冰箱、空調和各種電器用品。而在獄警宿舍中則發現大量即溶咖啡包，調查人員懷疑這些咖啡包可能被中國囚犯當作賭博的籌碼。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國司法部長魯塔蓬（Rutthapon Naowarat）今天坦承，他已收到矯正署調查委員會的報告，證實曼谷監獄一些擁有影響力的中國籍囚犯在監獄的房間內，與從外面帶進監獄的女子發生性關係。

魯塔蓬表示，在他的公務生涯中從未見過這種不當行為，並補充，這對他本人以及大眾而言都是完全無法接受的，因為這是在顛覆司法制度。

當局已將涉案的中國籍囚犯轉移至另一監獄，並已成立調查委員會對中國籍囚犯享有特權進行調查，另外，包括監獄長在內，共14名懲教人員已調離監獄。

