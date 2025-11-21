日本新宿京王百貨「台灣夜市」回歸 道地美食吸引饕客

快訊

中央社／ 東京21日專電

日本京王百貨店新宿店去年首度打造「京王台灣夜市」大受歡迎，今年規模更加盛大，號召近40家廠商，推出雞排、潤餅、大腸包小腸、蔥抓餅等道地台灣美食。業者表示，希望未來持續舉辦，發展成京王百貨每年的招牌活動之一。

第2屆「京王台灣夜市」活動從11月21日至26日止，參展的餐飲、物產販售業者從去年的20多家增至近40家，加入多場舞台活動以及「舞獅」表演，台灣人氣吉祥物「OPEN將」每天現身會場，活動全面升級。

活動今天上午舉辦剪綵儀式，由旅日台灣YouTuber「LinLin」林佳棻主持，京王百貨新宿店店長鈴木俊之、台灣駐日副代表周學佑、台灣觀光協會東京事務所所長王紹旬、台灣優良食品發展協會代表陳英顯等人出席。

鈴木俊之致詞表示，去年首次舉辦活動，反應非常熱烈，獲得高度好評，因此第2屆活動參展店家變得更多，商品種類也大幅增加。

他說，活動概念是「在新宿重現台灣的夜市」，希望不僅是日本民眾，旅居日本的台灣民眾也能一起享受活動，成為日本與台灣深化交流的契機，讓日本民眾更貼近並感受台灣的魅力，更希望未來能繼續舉辦，讓「京王台灣夜市」變成京王百貨店新宿店的特色活動之一。

周學佑致詞表示，收到邀請後就一直期待今天，因為關東地區最美味的台灣料理就在京王百貨等著大家。他笑說，「就算沒被邀請，也很想自己偷偷過來」，衷心希望這個市集能讓日本民眾感受到台灣的文化，深化台日交流，發現台灣魅力。

去年與今年促成活動的雅茗天地集團國際戰略部日本代表、「快樂檸檬」負責人林太一受訪表示，日本近年來對台灣的關注度持續上升，去年首次舉辦活動大獲成功，6天創下4400萬日圓（約新台幣880萬元）超高業績，僅次京王百貨知名的鐵路便當美食展，以及北海道、沖繩物產展等活動，因此百貨方面今年主動提出希望擴大規模。

他表示，今年邀請了更多代表台灣的品牌進駐，如富有盛名的嘉義「阿潘肉包」、在日本年度蜂蜜大賞獲得海外部門第1名的「HONEY ViVa 龍眼蜜」，也新增基隆營養三明治、大腸包小腸等美食，以及苗栗縣政府帶來公館鄉農會「馥芋公館」蜜香芋頭、芋頭脆片，「天茶地酒」品牌則在日本初試水溫。

他強調，目前日本市面上台灣主題活動增加，但品質參差不齊，他希望在日本推廣以真正台灣品牌、原料與文化為核心的「正統台灣祭」。

阿潘肉包的「阿潘老師」潘美玲表示，她運用日本在地食材製作了咖哩餃，希望讓日本民眾體會到不同於咖哩麵包的美味，也期待未來能在日本製作台灣饕客最愛的蛋黃酥。

南僑集團點水樓旗下的點水小棧推出在日本少見的潤餅，基隆百年老店連珍糕餅推出台灣芋頭蒙布朗冰淇淋，還有沸點的滷肉飯、街角饅頭店吉祥天的草仔粿、龍飯店的台灣大雞排、龍潭的小籠包、同客餃子館的台灣水餃、帝鈞胡椒餅、快樂夢工房的火車便當等，都是讓在日台灣人思鄉的家鄉美味。

其中，滷肉飯搭配的是來自濁水溪上游、從台灣產地直送的台灣米。林太一表示，希望讓日本消費者品嘗真正台灣米的香氣與口感，進而認識台灣好米的價值。

