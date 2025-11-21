快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

英國外勞獲永久居留權 等待時間將大幅延長

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導

英國工黨政府持續緊縮移民政策，內政大臣馬穆德（ShabanaMahmood）今天宣布一項計畫，未來部分合法移民將要等待20年，才能申請在英國永久居留。

法新社報導，內政大臣馬穆德詳述這些提案是減少合法移民努力的一環，她前幾天才宣布調整非正規移民的規定。

工黨政府打擊這兩類移民，部分原因是民調顯示，

反移民強硬派法拉吉（Nigel Farage）所領導的英國改革黨（Reform）支持率正在上升。

這項措施也被視為緩解英國公共服務壓力已不堪負荷的

的一種方式。

父母是英國移民的馬穆德在國會表示，「永久定居於此並非權利，而是特權，必須要靠自己努力贏取」。

英國政府5月宣布，計劃將「無限期居留許可」（ILR）的申請資格期限，從5年延長至10年。

馬穆德今天表示，透過正規移民管道入境且領取福利超過12個月的人，必須等待20年才能申請。

對於透過非正規管道入境的人，則需等待30年。

馬穆德補充說，一些在脫歐後持醫療和社會照護簽證入境的低技能工人，還有領取福利不到12個月的移民，則需等待15年。

這項計劃目前正處於為期12週的公眾諮詢階段，馬穆德希望它能於明年4月生效。

內政部表示，高收入者在工作滿3年後即可獲得申請資格，至於醫生和護士等公共服務人員在工作5年後，即可獲得申請資格。

馬穆德表示，移民「始終是英國歷史重要組成部分」，但近年來移民的「規模」已造成「不穩定」。

政府估計，目前由於英國淨移民人數增加，2026年至2030年間，約有160萬人可能獲得合法居留許可。

根據馬穆德的改革方案，任何希望無限期居留在英國的人必須無犯罪紀錄，具備高水平英語能力，無債務，並已繳納3年社會安全稅。

無限期居留許可允許人們在英國生活、工作和學習，不受任何限制，也是獲得英國公民身分的關鍵途徑。

英國改革黨今年大部分時間在民調中以兩位數領先工黨（Labour），改革黨表示將徹底廢除無限期居留許可。

馬穆德表示，工黨的計畫不會影響已經擁有永久居留權的人。

馬穆德17日宣布削減難民庇護計劃，並威脅要對拒絕接收非法移民的國家實施簽證禁令，這些非法移民之中，有許多人是乘小船抵達英國。

馬穆德的計劃遭到難民慈善機構批評，並在工黨左派內部引發不安。

移民 英國 移工

延伸閱讀

英媒：英首相施凱爾明年一月底訪問中國

人在鹿港 但跟客戶說正在歐洲！帝寶二代用勤快跑出英國頂級超跑大單

英國研究團隊評選「全球最健康十大食物排行榜」，奪冠的是它！

WSJ：川普范斯對合法移民需求不同調 范稱太多移民進來

相關新聞

韓國新亭洞連續殺人案DNA確定兇手 10年前已死亡

曾被翻拍成韓劇的韓國懸案「新亭洞連續殺人事件」，事隔20年後，警方今天宣布終於透過DNA確認兇手為大樓管理員A某，他曾因...

現實版少年Pi！6名巴新島民翻船後海上漂泊8天被中國船員救起

據極目新聞報道，11月17日，一艘外籍貨船在巴布亞新幾內亞附近太平洋海域救起6名遇險人員。這些人員在船隻翻覆後已在海上漂流8天，獲救時出現嚴重曬傷和脫水症狀。

陸女半裸死在客房內…峇里島某旅館傳集體中毒 驗屍報告出爐

今（2025）年9月，印尼峇里島某青年旅館疑發生集體中毒事件，至少10名旅客不適送醫，其中一名大陸女遊客更不幸離世，被發現時半裸陳屍床上...

全球最佳航空排名出爐 這間航空奪回第一寶座！台灣航空名次曝光

全球航空評比今年最新出爐，中東與歐洲航空公司再度展現強勢競爭力。專門協助旅客爭取航班延誤賠償的國際機構「AirHelp」公布2025年「全球最佳航空公司」排行榜，...

日本50年最大城市火災釀1死 燒毀170棟屋

日本南部沿海城市九州大分縣18日發生大火，火勢至19日上午仍在延燒，已造成大分市至少170戶住宅受損，一人死亡；自衛隊及...

印尼塞梅魯火山噴發！逾900人撤離、170登山客脫困

印尼爪哇島（Java ）塞梅魯火山（Semeru volcano）爆發，當局今天表示，已撤離逾900人、協助170名受困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。