韓國新亭洞連續殺人案DNA確定兇手 10年前已死亡

曾被翻拍成韓劇的韓國懸案「新亭洞連續殺人事件」，事隔20年後，警方今天宣布終於透過DNA確認兇手為大樓管理員A某，他曾因另一起強姦案件入獄，並已於2015年死亡。

韓聯社報導，首爾警察廳廣域搜查團刑事機動隊於今天進行簡報，已將新亭洞連續殺人事件的嫌疑人鎖定為A某，犯案當時為60多歲男性，在新亭洞某棟大樓擔任管理員。

報導指出，2005年6月與11月在新亭洞住宅區巷內，20 多歲與40多歲的女性先後被發現屍體。2名女性皆因遭勒頸而窒息死亡，頭上戴著黑色塑膠袋，並被綁在米袋或草蓆裡。

警方調查長達8年仍無法鎖定犯人，於2013年轉為懸案，首爾警察廳於2016年設立懸案專案小組後再度重啟調查。警方在2016年及2020年委託國立科學搜查研究院重新鑑定證物，在2起案件的內衣、繩子上確認到相同DNA，確定為同一犯人所為。

在此期間，警方採集並比對了1514人的基因，之後調查範圍擴及死亡者，最終將案發當時在新亭洞某棟大樓擔任管理員的A某鎖定為最有力嫌疑人。

由於A某已於2015年死亡並火化，無法取得遺骨。不過警方走訪A生前在京畿南部地區就診過的40家醫療機構，其中一家留有A的檢體，鑑定結果顯示DNA與犯人一致，懸案犯人終於被確認。

新亭洞連續殺人案也被稱為「賤兔殺人事件」，是因為有一名女性於2006年5月在新亭洞被拖往住宅後驚險逃脫，她表示，在逃命當下躲藏的樓梯間，看到貼有賤兔貼紙的鞋櫃。

不過警方表示，2006年5月的時間點A某已經因強姦傷害罪入監服刑，「由於犯案地點與時期相似而曾引發混淆，但現已確認2起案件並非同一犯人所為」。

警方指出，由於A已死亡，將以「無公訴權」結案。警方相關人士表示，「我們以『追查殺人犯到陰間』的決心，無論犯人是生還是死，都將持續查明長期懸案。」