現實版少年Pi！6名巴新島民翻船後海上漂泊8天被中國船員救起

據極目新聞報道，11月17日，一艘外籍貨船在巴布亞新幾內亞附近太平洋海域救起6名遇險人員。這些人員在船隻翻覆後已在海上漂流8天，獲救時出現嚴重曬傷和脫水症狀。

船上的大副楊閏凱介紹到，11月8日，他從新西蘭出發前往菲律賓，17日行至巴布亞新幾內亞赤道附近的太平洋海域時，發現一條小船上有人揮舞著衣物求救，他們的貨船當即大角度轉向，船長在駕駛臺指揮船舶慢慢接近遇險小船，隨後他帶著甲板的兄弟們釋放各種救援的繩索裝備，遇險小船上的人員貌似是附近巴布亞新幾內亞的人，而貨船上剛好有幾名船員也來自這個國家。

楊閏凱說，「當時遇險小船連槳都沒有，只有幾根木棍艱難的向大船靠近」，船上有6個人，4男2女，他們衣著不整，看起來疲憊不堪。經過簡單的交流得知，他們在海上遭遇了風暴，小船傾覆，包括發動機在內的所有東西全丟了，另有2人失蹤，他們6人已經在海上漂流了8天。

獲救後，6人被立即安置在生活區，獲得了寶貴的餅乾、麵包和飲用水。經船上的二副檢查，這些倖存者在翻船時多處挫傷，大部分人嚴重曬傷、幾近脫水。船員們為他們換上乾淨衣物，並讓他們用衛星電話向家人報平安。

隨後，貨船花了6個多小時將獲救者送回他們居住的島嶼附近。由於無法靠岸，船員們耐心等待島上居民開出小漁船，將6名倖存者接回岸上。那只遇險的小船也被拉上甲板，最終由島民拖走。

文章授權轉載自《香港01》