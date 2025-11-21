中國參加德國醫療器材展 逾100人食物中毒

快訊

中央社／ 台北21日電

中國駐杜塞道夫總領館20日表示，近日赴德國參加2025年杜塞道夫醫療器材展的中方人員，有超過100人出現食物中毒症狀，至少4人需入院治療，原因是當地一家中餐館在製作團餐過程中，對肉品解凍和煮製時間不足所致。

環球網21日報導，據中國駐杜塞道夫總領館領事僑務處工作人員表示，經初步了解，這起食物中毒事件是因當地一家中餐館便當的食品安全問題引致，目前仍在核實具體受影響人數，初步估計超過100人，當中至少4人需入院治療，已無大礙，未出現重傷或死亡情況。

該工作人員表示，總領館事發後第一時間聯繫受影響的參展人員，並迅速與涉事商家聯繫，要求其立即採取措施妥善處置並向受影響人員致歉。總領館還成立工作小組，持續跟進事件進展。

涉事中餐館19日在社交媒體發文致歉，承認在團餐製作過程中存在嚴重失誤，對肉品解凍和煮製時間不足，導致大量用餐者食用後出現不適。該餐館稱已採取多項措施進行補救，包括採購並分發藥品、協助將症狀較重的參展人員送醫救治等。

2025年杜塞道夫醫療器材展17日在德國杜塞道夫會展中心開幕，展覽聚焦人工智慧、機器人技術等領域。1300多家中國企業參展。4天的展期吸引超過160個國家和地區的8萬名專業人士參觀。

食物中毒 德國

