快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

創業盛事Slush赫爾辛基登場 台灣青年尋找新創座標

中央社／ 赫爾辛基20日專電

全球創業盛會Slush 19日於芬蘭赫爾辛基盛大登場，匯聚全球逾1萬3000名參與者、6000家新創，以及涵蓋約新台幣140兆資產管理規模的3500位投資人。台灣青年領袖與專業人士與會，主動尋求國際接軌，並為台灣的創新轉型尋求借鏡。

教育部青年發展署主辦青年百億海外圓夢基金計劃「創世代聯盟」專案，由台灣創新創業青年領袖協會承辦，從169位申請者當中遴選出3位台灣的優秀青年參與本次Slush盛會。

台灣創新創業青年領袖協會理事長朱立恆指出，Slush由非營利組織主辦，活動最初由一群大學生發起，其核心理念在於「不畏失敗」。此精神成功促成政府、學校與企業的跨界支持，帶領芬蘭完成從諾基亞（Nokia）之後的國家科技轉型。他強調，台灣已有半導體的完整產業鏈，在人工智慧時代，台灣若能整合學界與產業界支持，將有機會成為亞洲科技新創的核心。

為期2天的Slush展現強大資金動能與獨特創立精神，以產品經理身分參展的唐文謙觀察，活動首日即有4至5位來自北歐、美國的創業團隊或大型廠商主動邀請合作，尋求將服務擴展至台灣的機會。

謝恩慈以投資人的身分與會，深入觀察歐洲創投與創業家如何有效建立網絡，她認為，歐洲社群在產業生態系培養上的經驗，值得亞洲地區深入學習與參訪。

Slush透過年度盛會與全年線上社群，激勵青年以創業改變世界。台灣學生林昱佑、許維芯等也透過擔任志工，體現「保持好奇心，主動建立交流連結」的大會宗旨，為台灣新創力量開拓國際接軌視野。

Slush盛會不只是創業者的舞台，更是赫爾辛基穩站世界地圖的關鍵標誌。市長薩佐諾夫（DanielSazonov）公開表示：「科技與創新對城市成長至關重要，Slush是建立城市品牌活力與魅力的重要夥伴。」都市經濟發展部門也把目標定位於「打造全球最適合新創發展的城市」。

Slush會展期間，住宿平均房價收入預計增加60%，住房率最高預估達98%，證明這股全球熱潮對地方經濟帶來拉抬效益。

延伸閱讀

俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

韋禮安放閃吐愛妻小秘密 Ozone許願衝芬蘭過耶誕

北歐8國砸155億軍援烏克蘭 安全共同體雛形浮現

芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅

相關新聞

陸女半裸死在客房內…峇里島某旅館傳集體中毒 驗屍報告出爐

今（2025）年9月，印尼峇里島某青年旅館疑發生集體中毒事件，至少10名旅客不適送醫，其中一名大陸女遊客更不幸離世，被發現時半裸陳屍床上...

全球最佳航空排名出爐 這間航空奪回第一寶座！台灣航空名次曝光

全球航空評比今年最新出爐，中東與歐洲航空公司再度展現強勢競爭力。專門協助旅客爭取航班延誤賠償的國際機構「AirHelp」公布2025年「全球最佳航空公司」排行榜，...

日本50年最大城市火災釀1死 燒毀170棟屋

日本南部沿海城市九州大分縣18日發生大火，火勢至19日上午仍在延燒，已造成大分市至少170戶住宅受損，一人死亡；自衛隊及...

印尼塞梅魯火山噴發！逾900人撤離、170登山客脫困

印尼爪哇島（Java ）塞梅魯火山（Semeru volcano）爆發，當局今天表示，已撤離逾900人、協助170名受困...

印尼火山噴發 警戒升至最高級 日本緊盯有無海嘯

路透19日報導，印尼爪哇島最高峰塞梅魯（Semeru）火山當天噴發，該國火山主管機構已將其警戒級別升至最高。日本放送協會...

幫派暴力陰影下重燃希望！海地晉級2026世界盃全國狂歡

海地長期在幫派暴力陰影下，人民終於迎來難得的喘息時刻，全國洋溢著煙火與歌舞，一同慶祝國家足球隊晉級2026年世界盃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。