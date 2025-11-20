陸女半裸死在客房內…峇里島某旅社傳集體中毒 驗屍報告出爐

今（2025）年9月，印尼峇里島某青年旅舍疑發生集體中毒事件，至少10名旅客不適送醫，其中一名大陸女遊客更不幸離世，被發現時半裸陳屍床上。

據外媒報導，事發前3日，涉事旅舍曾因床蝨（臭蟲）問題進行全面消毒，而驗屍報告顯示，死者疑因急性腸胃炎、脫水與電解質失衡導致「低血容量性休克」，但中毒源頭仍未確定。

據報導，涉事的青年旅舍位於印尼峇里島倉古區的「Clandestino Hostel」，每晚僅收費9美元（約新台幣281元）。20歲死者德琴左戈（Deqing Zhuoga，音譯）8月31日深夜出現嚴重不適，夜班職員見狀，與保全人員合力將她送往附近診所，但死者因醫療費高昂拒絕治療，後來由職員陪同到藥店購藥，之後回到旅舍休息。

次日上午，前台職員發現德琴左戈未如期退房，敲門無人回應後開鎖入內，才發現她半裸伏臥床上，已無呼吸心跳，床邊垃圾桶有大量嘔吐物。法醫估計，死亡時間為2至12小時，並稱若死者能及時接受治療，本可避免死亡。

曾與死者同房的李女士於8月31日入住旅館，當晚與其他住客吃晚餐時結識死者，後來她與其他住客同樣因嘔吐不適送醫。除死者外，至少有20名房客曾在同晚集體出現嘔吐、暈厥、吐血等症狀，其中10人需送醫救治。

李姓女子稱，醫院檢驗結果顯示，她是殺蟲劑中毒及食物中毒。不過報導引述警方初步化驗報告，指死者胃中未發現殺蟲劑、氰化物、重金屬、有毒化學物或酒精中毒跡象。

警方仍在調查事件，包括化驗死者藥物與食物來源，並調查是否涉及集體食物中毒。目前涉事旅舍仍正常營業。

文章授權轉載自《香港01》