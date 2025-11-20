越南中部持續降雨引發洪水 增至16死5失蹤
隨著越南中部持續降雨引發洪水，救援人員從被淹沒房屋的屋頂救出受困民眾。越南政府今天表示，上週末迄今已造成至少16人死亡，另有5人失蹤。
法新社拍攝的照片顯示，沿海旅遊勝地芽莊整個街區被淹沒，數百輛汽車浸沒在水中。
越南國營媒體報導，救援人員昨天在嘉萊省和得樂省出動船隻，撬開窗戶、破壞屋頂以協助被大水圍困的居民。
環境部表示，自週末以來已造成至少16人喪生，目前仍在搜尋另外5名失蹤者。超過43000戶民宅被淹，多條主要道路因山崩仍無法通行。
國家氣象局表示，大叻旅遊重鎮周邊高地道路也發生致命山崩，部分地區自週末以來降雨量達600公釐。
越南鐵路總公司表示，由於洪水影響，北南多條鐵路路線已暫停運行。
自10月底以來，越南中南部連續遭遇猛烈降雨，多個沿海熱門度假地區已多次遭受洪水襲擊。
根據越南國家統計局資料，今年1月至10月，自然災害已造成279人死亡或失蹤，經濟損失超過20億美元。越南每年6月至9月容易發生強降雨，但科學證據顯示，人為氣候變化使極端天氣更頻繁且破壞力更大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言