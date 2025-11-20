全球最佳航空排名出爐 這間航空奪回第一寶座！台灣航空名次曝光

全球航空評比今年最新出爐，中東與歐洲航空公司再度展現強勢競爭力。專門協助旅客爭取航班延誤賠償的國際機構「AirHelp」公布2025年「全球最佳航空公司」排行榜，卡達航空（Qatar Airways）在「準點率、旅客體驗與賠償處理效率」三大指標皆表現亮眼，以8.16分奪回世界第一。至於台灣部分，則以長榮航空（EVA Airways Corporation）位居34名表現最佳，其次為中華航空（China Airlines）排行第69名。

AirHelp指出，全球航空市場今年排名重新洗牌，最佳航空排名已脫離傳統航空強國掌控，世界航空競爭格局正急速重整。其中，卡達航空在2018至2023年連續居冠，僅於2024年短暫落居第二，今年即再度回到龍頭位置，顯示其服務品質與機隊競爭力已再度拉開差距。

緊隨在卡達航空之後的航空公司，依序為來自阿拉伯聯合大公國的阿提哈德航空（Etihad Airways）及英國的維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）。兩者均在提升客艙服務與航點擴張後大幅進步，特別是維珍大西洋，名次一口氣躍升27位，奪下全球第三。榜單第四名則由澳洲航空（Qantas）拿下，而來自歐洲小型國家的馬爾他航空（KM Malta Airlines）亦成功擠入前五名，展現中小型航司在高標準營運下仍具備國際競爭力。至於本次排名中令人注目的上升者，還包括名次第8的沙烏地阿拉伯航空（Saudia）、及名次第7的阿曼航空（Oman Air），其親切服務與高準點率受到旅客一致好評，突顯中東市場在全球航空業的整體躍進。

AirHelp表示，有別於中東與歐洲航司大放異彩，北美市場表現則相對黯淡，今年沒有任何一家美國航空公司挺進前十名。美國航空（American Airlines）雖以全球第11名成為美系航空最佳代表，但較去年滑落7位。相較之下，聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta Air Lines）在「準點率與顧客評價」指標得分更佳，卻因賠償申請處理相對緩慢而遭反超。業界認為，美航未來若不強化顧客服務流程與營運韌性，恐將持續面臨排名萎縮與品牌競爭壓力。

至於台灣航空公司方面，排名最佳的是位列第34名的長榮航空，總評分7.10分、準點率7.4分、旅客體驗8.4分、賠償處理5.5分；其次為排行第69名的中華航空，總評分6.15分、準點率6.8分、旅客體驗7.4分、賠償處理4.2分。

AirHelp認為，此次排行的指標反映出評比不再只限於航點與機型，而是全面檢驗航空公司旅客的真實體驗。從阿曼航空以全球最高準點率8.8分奠定口碑，到卡達航空以9.1的旅客滿意度居冠，各公司皆意識到服務品質才是搶奪市場的決勝關鍵。隨著航空需求在疫情後全面回溫，新一輪競爭正在升空，象徵著航空業回歸「以旅客為中心」的時代，未來唯有強化準點、改善賠償效率、提升客艙體驗，才能在全球天際線上持續高飛。