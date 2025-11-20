印尼塞梅魯火山噴發！逾900人撤離、170登山客脫困

快訊

中央社／ 雅加達20日綜合外電報導
印尼爪哇島（Java ）塞梅魯火山（Semeru volcano）爆發，受災居民搶救家中財物。路透
印尼爪哇島（Java ）塞梅魯火山（Semeru volcano）爆發，受災居民搶救家中財物。路透

印尼爪哇島（Java ）塞梅魯火山（Semeru volcano）爆發，當局今天表示，已撤離逾900人、協助170名受困登山客安全離開。

官員指出，塞梅魯火山昨天噴發了10次，吐出大量火山灰，而熔岩和岩石沿山坡滾落，最遠達13公里。印尼將警戒維持在最高等級。

塞梅魯國家公園官員瓦爾達尼（Septi Wardhani）說，登山客困在湖邊一處營地，距火山口約6.4公里，他們在那裡過夜，目前當局正協助他們撤離至安全地帶。

瓦爾達尼表示：「所有登山客及嚮導都平安無事，情勢已受控制。」

印尼火山學研究機構發布的畫面顯示，火山口冒出巨大熱灰雲，覆蓋整座火山坡地。

2021年12月，塞梅魯火山上一次大噴發，造成至少51人死亡，火山灰覆蓋鄰近村莊。

印尼境內約有130座活火山。塞梅魯火山高達3676公尺，是印尼最高山峰之一。

