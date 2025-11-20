快訊

幫派暴力陰影下重燃希望！海地晉級2026世界盃全國狂歡

中央社／ 太子港20日綜合外電報導
圖為海地太子港的球迷，開心慶祝海地隊晉級2026年國際足總世界盃。美聯社
圖為海地太子港的球迷，開心慶祝海地隊晉級2026年國際足總世界盃。美聯社

海地長期在幫派暴力陰影下，人民終於迎來難得的喘息時刻，全國洋溢著煙火與歌舞，一同慶祝國家足球隊晉級2026年世界盃。

海地是美洲最貧窮的國家，這將是他們相隔50多年後，第二次進入世界足球最大舞台。海地國家隊18日晚間取得參賽資格。

海地首都太子港（Port-au-Prince）一名欣喜若狂的球迷告訴法新社：「我們需要放國定假日慶祝，學校都該放假。我們需要快樂，需要喜悅。解放這個國家、消滅幫派吧！」

在太子港、卡普海地安（Cap-Haitien）和米拉瓜納（Miragoane）等城市，甚至連幫派分子都加入慶祝行列。

聯合國制裁名單上的幫派聯盟「共生」（VivAnsanm）領袖、綽號「烤肉」（Barbecue）的查利塞爾（Jimmy Cherisier），也被拍到在社群媒體流傳的影片中與街坊一起狂歡。

甫在三天前，這名幫派領袖還宣布打算與警方對峙，並呼籲太子港居民待在屋裡。

海地主要城市中，數千民眾湧上街頭，隨著海地傳統節慶音樂跳舞歌唱。不少球迷赤裸上身，揮舞國旗，在滿天煙火與掌聲中慶祝。

球迷布魯諾（Widenie Bruno）說：「理論上這時候我不該上街，但為了海地，我還是來了。」

由於太子港遭受幫派威脅，安全堪憂，海地足球國家隊不得不在加勒比海島國古拉索（Curaçao）舉行所有主場資格賽。

就在古拉索，海地隊以2比0擊敗尼加拉瓜取得世界盃門票。

2026年世界盃足球賽將由美國、墨西哥與加拿大共同舉辦。

海地 幫派 足球
