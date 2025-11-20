快訊

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

美政府停擺沒照片掀陰謀論！NASA公開彗星照強調「非外星文明物體」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張NASA/歐洲太空總署（ESA）提供的影像顯示，哈伯望遠鏡7月21日拍攝的「3I/ATLAS」彗星，當時這顆彗星距離地球4.46億公里。美聯社
這張NASA/歐洲太空總署（ESA）提供的影像顯示，哈伯望遠鏡7月21日拍攝的「3I/ATLAS」彗星，當時這顆彗星距離地球4.46億公里。美聯社

一般彗星照片很少在拍攝一個月後才引發外星人即將入侵的陰謀論。「3I/ATLAS」彗星上個月飛近火星被捕捉到身影，卻因美國聯邦政府長達43天的停擺波及太空總署（NASA），導致影像遲遲無法公開，引發外界質疑政府隱瞞訊息，甚至謠傳拍下的是「外星太空船」，讓「3I/ATLAS」增添一層神秘色彩。

紐約時報報導，包括NASA在內，多艘環繞火星附近的太空飛行器在10月初把攝影機指向快速逼近紅色星球的「3I/ATLAS」。但在美國聯邦政府停擺期間，NASA太空飛行器拍攝的影像一直未公開，官員甚至沒有承認這些照片的存在。直到19日，NASA才終於公諸於世。

NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）在記者會上表示：「我想一開始就澄清這些謠言，這個天體是一顆彗星，無論外觀還是行為，都像一顆彗星。」

克沙特里亞與其他NASA官員展示由多艘太空飛行器拍攝的一系列影像，NASA太陽系小天體首席科學家斯塔特勒（Tom Statler）表示：「這有點像我們NASA的太空飛行器在棒球場不同位置觀賽，每個人都有一台攝影機，都想拍到球，但沒有人能獲得完美視角，每台攝影機也各不相同。」像露西號（Lucy）探測器拍下背光中的彗星，他說：「我們無法從地球的觀察點看到這種景象。」

各種飛行器與地基望遠鏡的不同視角，讓科學家得以建構3D景象。雖然測量顯示「3I/ATLAS」部分特徵與典型太陽系彗星不同，但沒有任何跡象表明「3I/ATLAS」是外星文明製造的物體。NASA負責科學任務局的助理署長福克斯（Nicola Fox）以科學術語強調：「我們沒有看到任何科技跡象（technosignatures）。」

亞利桑那大學行星地質教授麥尤恩（Alfred McEwen）受訪時表示，雖然新影像可能帶來一些資訊，但「沒有什麼明顯的特徵跳出來。」他補充指出：「看起來絕對就像彗星。是的，模糊，有彗髮（coma）。不像太空船。」

「3I/ATLAS」7月由地面望遠鏡首次發現，10月通過火星軌道內側，抵達距太陽最近的位置，將於12月19日以約2.74億公里的距離最接近地球，科學家知道「3I/ATLAS」來自星際空間，因速度極高，達每小時約24萬公里，現在正離開太陽系，但之後還將有更多觀測機會。

美國NASA火星偵察軌道衛星的HiRISE相機10月2日拍攝到的「3I/ATLAS」影像。
美國NASA火星偵察軌道衛星的HiRISE相機10月2日拍攝到的「3I/ATLAS」影像。
這張由義大利天文學家馬西（Gianluca Masi）在曼恰諾拍攝並提供的照片顯示，「3I/ATLAS」彗星19日劃過太空，當時距離地球3.06億公里。美聯社
這張由義大利天文學家馬西（Gianluca Masi）在曼恰諾拍攝並提供的照片顯示，「3I/ATLAS」彗星19日劃過太空，當時距離地球3.06億公里。美聯社

NASA 科學家 太空
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NASA將釋3I/ATLAS新影像 是古老星際彗星、非外星人

藍源新葛倫火箭成功發射 送NASA衛星上火星

研究：外星探測器可能潛伏在太陽系中

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

相關新聞

美政府停擺沒照片掀陰謀論！NASA公開彗星照強調「非外星文明物體」

一般彗星照片很少在拍攝一個月後才引發外星人即將入侵的陰謀論。「3I/ATLAS」彗星上個月飛近火星被捕捉到身影，卻因美國...

事故地點靠近「世越號」沉船！南韓267人渡輪觸礁擱淺全員獲救

南韓一艘載有267人的渡輪19日晚間在全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁擱淺。南韓海洋警察廳20日表示，事發數小時內船上...

船上有267人…南韓渡輪觸礁擱淺傳5人傷 李在明下令迅速救援

韓聯社報導，一艘載有267人的渡輪在南韓全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁擱淺，南韓海洋警察廳正展開救援，目前已傳5人受...

羅浮宮遭竊暴露安全漏洞 明年底前增百支外部監視器

法國羅浮宮博物館館長戴卡赫（Laurence Des Cars）今天表示，館方將在2026年底前增設100支外部監視器，...

肯亞知名景點奈瓦沙湖氾濫 遊湖船協助居民撤離家園

經常載著遊客穿梭於肯亞著名奈瓦沙湖（Lake Naivasha）的遊湖船，近幾週來承擔了一項不同的任務，協助疏散家園遭洪...

印尼塞梅魯火山噴發 日氣象廳：若有海嘯今晚到沖繩

路透19日報導，印尼爪哇島最高峰塞梅魯（Semeru）火山當天噴發，該國火山主管機構已將其警戒級別升至最高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。