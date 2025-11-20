美政府停擺沒照片掀陰謀論！NASA公開彗星照強調「非外星文明物體」

一般彗星照片很少在拍攝一個月後才引發外星人即將入侵的陰謀論。「3I/ATLAS」彗星上個月飛近火星被捕捉到身影，卻因美國聯邦政府長達43天的停擺波及太空總署（NASA），導致影像遲遲無法公開，引發外界質疑政府隱瞞訊息，甚至謠傳拍下的是「外星太空船」，讓「3I/ATLAS」增添一層神秘色彩。

紐約時報報導，包括NASA在內，多艘環繞火星附近的太空飛行器在10月初把攝影機指向快速逼近紅色星球的「3I/ATLAS」。但在美國聯邦政府停擺期間，NASA太空飛行器拍攝的影像一直未公開，官員甚至沒有承認這些照片的存在。直到19日，NASA才終於公諸於世。

NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）在記者會上表示：「我想一開始就澄清這些謠言，這個天體是一顆彗星，無論外觀還是行為，都像一顆彗星。」

克沙特里亞與其他NASA官員展示由多艘太空飛行器拍攝的一系列影像，NASA太陽系小天體首席科學家斯塔特勒（Tom Statler）表示：「這有點像我們NASA的太空飛行器在棒球場不同位置觀賽，每個人都有一台攝影機，都想拍到球，但沒有人能獲得完美視角，每台攝影機也各不相同。」像露西號（Lucy）探測器拍下背光中的彗星，他說：「我們無法從地球的觀察點看到這種景象。」

各種飛行器與地基望遠鏡的不同視角，讓科學家得以建構3D景象。雖然測量顯示「3I/ATLAS」部分特徵與典型太陽系彗星不同，但沒有任何跡象表明「3I/ATLAS」是外星文明製造的物體。NASA負責科學任務局的助理署長福克斯（Nicola Fox）以科學術語強調：「我們沒有看到任何科技跡象（technosignatures）。」

亞利桑那大學行星地質教授麥尤恩（Alfred McEwen）受訪時表示，雖然新影像可能帶來一些資訊，但「沒有什麼明顯的特徵跳出來。」他補充指出：「看起來絕對就像彗星。是的，模糊，有彗髮（coma）。不像太空船。」