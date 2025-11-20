事故地點靠近「世越號」沉船！南韓267人渡輪觸礁擱淺全員獲救

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張由南韓海警廳木浦分部19日拍攝並透過韓聯社發布的新聞照片​​顯示，海警廳正在新安郡長山島附近海域救援擱淺渡輪上的乘客。法新社
這張由南韓海警廳木浦分部19日拍攝並透過韓聯社發布的新聞照片​​顯示，海警廳正在新安郡長山島附近海域救援擱淺渡輪上的乘客。法新社

南韓一艘載有267人的渡輪19日晚間在全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁擱淺。南韓海洋警察廳20日表示，事發數小時內船上所有人已成功獲救，初步研判導航失誤可能是肇事主因。

韓聯社與路透報導，這艘名為「珍妮維亞女王二號」（Queen Jenuvia II）的2萬6546噸渡輪載有246名乘客與21名船員，原本從濟州島開往木浦港，據報於當地時間晚間8時17分左右，在首爾以南366公里的無人島「鵲島」（Jok Islet）附近觸礁擱淺。

「珍妮維亞女王二號」擱淺地點靠近2014年「世越號」沉船事故的珍島外海，據稱有一半船身擱上鵲島，影像則顯示船頭似乎卡在一個小島的邊緣，但船身保持直立。部分乘客透過社群媒體即時描述當下狀況，一名乘客寫道：「聽到一聲巨響，接著船身傾斜。廣播通知大家穿上救生衣，我們於是穿好後，到頂層甲板等待。」

「世越號」當年奪走300多條人命，在濟州島工作的潛水教練金南鉉（音）接受路透採訪時表示：「我以為自己可能會死，聲音太大了。但看過『世越號』事故後，我知道遇到這種情況必須保持冷靜、移動到外面、穿上救生衣，然後等待。」

據報導，當時天氣良好，風力微弱。海警廳動員17艘巡邏艇、4艘沿岸救援船、一架飛機及特別救援人員參與救援行動。乘客則穿著救生衣，相當平靜地等待轉移到救援船上，兒童、孕婦與年長乘客據報優先撤離，其他乘客與船員則穿著救生衣在甲板上等待輪到自己。事件中未傳出有人受重傷，但有27人因觸礁時的衝擊感到疼痛。船上所有人已透過海警廳及其他船隻安全轉移至附近港口。

海事當局研判，渡輪觸礁疑與人為疏失有關。海警廳表示，已在船首發現一處破洞，但目前尚未偵測到進水。廳長金容珍在記者會上說，初步看來可能是船長或導航員的錯誤所致，強調「所有可能性都不排除」，並將展開全面調查。

載有267人的南韓渡輪「珍妮維亞女王二號」19日晚間在新安郡長山島近海觸礁擱淺。美聯社
載有267人的南韓渡輪「珍妮維亞女王二號」19日晚間在新安郡長山島近海觸礁擱淺。美聯社

世越號 女王
×

