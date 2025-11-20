教宗獲美州長贈家鄉芝加哥釀造啤酒 以其暱稱為名

中央社／ 梵蒂岡19日綜合外電報導

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天收到來訪的美國伊利諾州州長普里茨克贈送該州最大城芝加哥的1家啤酒廠釀造的4罐啤酒。身為首位美國籍教宗的良十四世正是來自芝加哥。

路透社報導，普里茨克（JB Pritzker）將這4罐美式輕艾爾酒（mild ale）交到教宗手中，並暗示他可能會喜歡喝家鄉釀造的啤酒。

良十四世接下啤酒後放在桌上，並表示：「我們會把這放進冰箱。」

民主黨籍的普里茨克自2019年起擔任伊利諾州州長，他尚未說明為何出現在梵蒂岡。不過，外國官員若來到義大利首都羅馬，通常會到梵蒂岡見教宗一面。

普里茨克贈送的啤酒是芝加哥北部的燃燒荊棘啤酒廠（Burning Bush Brewery）推出的新產品，名為「這教宗」（Da Pope），這是芝加哥人為良十四世取得暱稱。

而「這教宗」的稱呼則是模仿職業美式足球NFL芝加哥熊隊（Chicago Bears）的綽號「這熊」（DaBears），源自美國喜劇電視節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）的1齣知名短劇。

教廷尚未就教宗是否打算品嚐這款啤酒發表評論。

教宗 芝加哥 良十四世
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

聯邦法院擋下德州國會選區重畫法 州長誓言上訴

教宗良十四世COP30場邊演說 譴責缺乏氣候行動意願

教宗良十四世會好萊塢名人 史派克李贈紐約尼克球衣

加州州長紐森罵川普「蠢上加蠢」！誇台灣科技創新精神

相關新聞

船上有267人…南韓渡輪觸礁擱淺傳5人傷 李在明下令迅速救援

韓聯社報導，一艘載有267人的渡輪在南韓全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁擱淺，南韓海洋警察廳正展開救援，目前已傳5人受...

羅浮宮遭竊暴露安全漏洞 明年底前增百支外部監視器

法國羅浮宮博物館館長戴卡赫（Laurence Des Cars）今天表示，館方將在2026年底前增設100支外部監視器，...

肯亞知名景點奈瓦沙湖氾濫 遊湖船協助居民撤離家園

經常載著遊客穿梭於肯亞著名奈瓦沙湖（Lake Naivasha）的遊湖船，近幾週來承擔了一項不同的任務，協助疏散家園遭洪...

印尼塞梅魯火山噴發 日氣象廳：若有海嘯今晚到沖繩

路透19日報導，印尼爪哇島最高峰塞梅魯（Semeru）火山當天噴發，該國火山主管機構已將其警戒級別升至最高。

日本近50年最大城市火災 170棟毀損釀1死

日本南部一座沿海城市發生大火，延燒超過170棟建築，造成1人死亡。自衛隊及消防直升機緊急出動滅火，這起火災為日本近半世紀...

韓國富川卡車暴衝事故添2死 高齡駕駛問題受關注

韓國京畿道富川市日前發生卡車在市場內衝撞行人事故，重傷的20多歲男性與80多歲女性分別於昨天與今天上午不治身亡，近期韓國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。