美國國會建議台灣挹注「第三國」強化嚇阻力 專家：為分擔美軍投資

船上有267人…南韓渡輪觸礁擱淺傳5人傷 李在明下令迅速救援

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一艘南韓渡輪19日在西南部近海觸礁，船上據信有267人。美聯社
一艘南韓渡輪19日在西南部近海觸礁，船上據信有267人。美聯社

韓聯社報導，一艘載有267人的渡輪在南韓全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁擱淺，南韓海洋警察廳正展開救援，目前已傳5人受輕傷，還未有其他人員傷亡消息。

南韓總統府指出，正出訪阿拉伯聯合大公國的總統李在明接獲海洋警察廳通報，下令迅速救援渡輪上乘客。

該艘南韓渡輪當地時間晚間8時17分許，在長山島近海觸礁擱淺，當地在首爾以南366公里處，船上載有246名乘客和21名船員。南韓海洋警察廳說，該船原定自濟州島出發前往港口城市木浦。

初步報告顯示，該渡輪疑似在靠近長山島時觸礁導致擱淺。海洋警察廳已派遣巡邏船前往現場，以判定有無人員受傷或其他損害情形。

