羅浮宮遭竊暴露安全漏洞 明年底前增百支外部監視器

法國羅浮宮博物館館長戴卡赫（Laurence Des Cars）今天表示，館方將在2026年底前增設100支外部監視器，以加強維安，這是上月一起轟動竊案後推出的安全措施之一。

路透社報導，戴卡赫在國民議會（NationalAssembly，法國國會下議院）聽證會上也指出，館方將與巴黎警方加強合作，計劃在羅浮宮園區內設立「先進警察局」。

10月19日白天，四名竊賊闖入館內，盜走價值1億零200萬美元的珠寶，這起搶案讓外界質疑這座全球參觀人次最多的博物館，是否真能守護其豐富館藏。

目前已有四名涉案嫌疑人遭到起訴，不過失竊的寶物至今尚未尋回。

官員已坦承，館方外牆監視器覆蓋不足，涉案陽台也未裝設監視設備。

案發後，法國官員表示，羅浮宮將於年底前增加多項安全措施，包括防入侵裝置，以及鄰近公路上的防車輛衝撞護欄。

法國審計法院（Cour des Comptes）上月發布報告指出，羅浮宮難以更新基礎設施的問題，部分肇因於藝術品購置支出過高。

不過戴卡赫向國會議員表示：「我完全承擔這些購藏決策的責任，這是我們國家及館藏的驕傲。羅浮宮的工作不應被視為與國家藏品擴充牴觸。」