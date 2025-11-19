快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

肯亞知名景點奈瓦沙湖氾濫 遊湖船協助居民撤離家園

中央社／ 肯亞奈瓦沙18日綜合外電報導
在肯亞奈瓦沙的基霍托住宅區，居民們用撐桿操縱著臨時搭建的木筏，艱難地駛過被洪水淹沒的道路，返回各自的住所。法新社
在肯亞奈瓦沙的基霍托住宅區，居民們用撐桿操縱著臨時搭建的木筏，艱難地駛過被洪水淹沒的道路，返回各自的住所。法新社

經常載著遊客穿梭於肯亞著名奈瓦沙湖（Lake Naivasha）的遊湖船，近幾週來承擔了一項不同的任務，協助疏散家園遭洪水淹沒的居民。

法新社報導，儘管奈瓦沙湖的水位10多年來持續上漲，並多次漫過湖岸，但基霍托（Kihoto）小鎮的居民仍然對今年的洪水規模感到驚恐。當地居民阿萊羅（Rose Alero）說，「以前從未發生過這樣的事」。

51歲的阿萊羅說，人們正在遭受苦難，許多鄰居都生病了。「人們被困住了…無處可去。」在阿萊羅的家，大水已經淹到腰部。

還有一些人失去了一切。數百棟房屋完全被淹沒，教堂淪為廢墟，警察局也泡在水中，周圍漂浮著植物。突如其來的洪水，迫使孩子們乘坐臨時搭建的木筏離開學校。

納庫魯郡（Nakuru County）災害風險管理負責人奇奇（Joyce Cheche）估計，上漲的洪水已造成7000人流離失所，同時也影響野生動物，並威脅到旅遊業和其他商業活動。

她說，該郡已協助安置受災民眾並實施了衛生措施，但目前尚未提供任何經濟補償。

奇奇也提到，（奈瓦沙湖）湖中河馬數量眾多，河馬可能與人們面臨的相同危險。

東非大裂谷的其他湖泊也出現了類似現象，已導致數十萬人遠離家園。

許多研究將此歸咎於氣候變遷導致的降雨量增加。

但肯亞地質學家、國有地熱開發公司區域經理拉加特（John Lagat）表示，主要原因是地殼構造，因為這些湖泊位於一條狹長的地質斷層上。

洪水 河馬 肯亞
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

湯屋都是泥巴！洪水重創蘇澳冷泉區 鎮長：復原時間恐須1個月

越南淹大水購物中心安然矗立 網民：日本不意外

超完美防守！ 宜蘭冬山整片泡水 唯獨「這間行館」防水閘門神救援

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

相關新聞

搭載267人韓國渡輪觸礁擱淺 李在明下令迅速救援

韓國總統府指出，總統李在明下令迅速救援在韓國西南海岸擱淺渡輪上的乘客。韓聯社報導，一艘載有267人的渡輪在長山島近海觸礁...

印尼塞梅魯火山噴發 日氣象廳：若有海嘯今晚到沖繩

路透19日報導，印尼爪哇島最高峰塞梅魯（Semeru）火山當天噴發，該國火山主管機構已將其警戒級別升至最高。

肯亞知名景點奈瓦沙湖氾濫 遊湖船協助居民撤離家園

經常載著遊客穿梭於肯亞著名奈瓦沙湖（Lake Naivasha）的遊湖船，近幾週來承擔了一項不同的任務，協助疏散家園遭洪...

日本近50年最大城市火災 170棟毀損釀1死

日本南部一座沿海城市發生大火，延燒超過170棟建築，造成1人死亡。自衛隊及消防直升機緊急出動滅火，這起火災為日本近半世紀...

韓國富川卡車暴衝事故添2死 高齡駕駛問題受關注

韓國京畿道富川市日前發生卡車在市場內衝撞行人事故，重傷的20多歲男性與80多歲女性分別於昨天與今天上午不治身亡，近期韓國...

驚人轉變！彭博：北京清華AI專利數量 超過哈佛等美國4校總和

彭博19日報導，北京清華大學在人工智慧領域發表的學術論文中，入選「全球引用量最高100篇論文」的數量位居全球高校之首，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。