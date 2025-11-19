快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

搭載267人韓國渡輪觸礁擱淺 李在明下令迅速救援

中央社／ 阿布達比／首爾19日綜合外電報導
南韓總統李在明。(路透)
南韓總統李在明。(路透)

韓國總統府指出，總統李在明下令迅速救援在韓國西南海岸擱淺渡輪上的乘客。韓聯社報導，一艘載有267人的渡輪在長山島近海觸礁擱淺，韓國海洋警察廳正展開救援。

韓聯社報導，目前正在阿拉伯聯合大公國訪問的李在明接獲海洋警察廳通報後，立即聽取有關這起渡輪事故的簡報。

報導指出，這艘韓國渡輪當地時間晚間8時17分許在全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁擱淺，船上共載有267人。當地位在首爾以南366公里處。

總統府在新聞稿中指出：「李在明總統立即指示有關當局迅速作出回應，防止任何人員傷亡，並即時發布救援進度，讓民眾能安心。」

根據海洋警察廳說法，這艘渡輪自濟州島出發，原定前往港口城市木浦，船上載有246名乘客和21名船員。

初步報告顯示，渡輪疑似在靠近長山島時觸及水下礁石，導致擱淺。

海洋警察廳已派遣巡邏船前往現場，以判定有無人員受傷或其他損害情形。

警察 李在明
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

韓男威脅要炸青瓦台 遭警方緊急逮捕

南韓對中示好 官方表述東北亞順序統一為「韓中日」

費時16天敲定！美韓公布關稅成果文件 半導體關稅「不比他國差」

聯合國北韓人權決議案 李在明政府續參與共同提案

相關新聞

搭載267人韓國渡輪觸礁擱淺 李在明下令迅速救援

韓國總統府指出，總統李在明下令迅速救援在韓國西南海岸擱淺渡輪上的乘客。韓聯社報導，一艘載有267人的渡輪在長山島近海觸礁...

印尼塞梅魯火山噴發 日氣象廳：若有海嘯今晚到沖繩

路透19日報導，印尼爪哇島最高峰塞梅魯（Semeru）火山當天噴發，該國火山主管機構已將其警戒級別升至最高。

肯亞知名景點奈瓦沙湖氾濫 遊湖船協助居民撤離家園

經常載著遊客穿梭於肯亞著名奈瓦沙湖（Lake Naivasha）的遊湖船，近幾週來承擔了一項不同的任務，協助疏散家園遭洪...

日本近50年最大城市火災 170棟毀損釀1死

日本南部一座沿海城市發生大火，延燒超過170棟建築，造成1人死亡。自衛隊及消防直升機緊急出動滅火，這起火災為日本近半世紀...

韓國富川卡車暴衝事故添2死 高齡駕駛問題受關注

韓國京畿道富川市日前發生卡車在市場內衝撞行人事故，重傷的20多歲男性與80多歲女性分別於昨天與今天上午不治身亡，近期韓國...

驚人轉變！彭博：北京清華AI專利數量 超過哈佛等美國4校總和

彭博19日報導，北京清華大學在人工智慧領域發表的學術論文中，入選「全球引用量最高100篇論文」的數量位居全球高校之首，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。