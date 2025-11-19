印尼塞梅魯火山噴發 日氣象廳：若有海嘯今晚到沖繩
路透19日報導，印尼爪哇島最高峰塞梅魯（Semeru）火山當天噴發，該國火山主管機構已將其警戒級別升至最高。
日本放送協會引述日氣象廳報導，大規模火山噴發可能因氣壓波產生海嘯，若此次噴發引發海嘯並抵達日本，最早可能當晚約9時半（台灣晚間8時半）在沖繩縣觀測到。
印尼的火山機構說，塞梅魯火山噴發的火山灰雲上竄至5600公尺的高空，提醒居民應與該火山保持2.5公里以上的距離，以策安全。
塞梅魯火山海拔超過3600公尺，是印尼近130座活火山之一。印尼位於太平洋火環帶上，不同板塊在此交會引發大量地震和火山活動。
