德觀光客一家4口命喪伊斯坦堡 法醫：恐化學中毒

中央社／ 伊斯坦堡19日綜合外電報導

土耳其媒體今天報導，來自德國漢堡（Hamburg）的土裔觀光客一家4口疑似中毒死亡事件的法醫報告顯示，他們很可能接觸到化學物質。

法新社報導，這家人從德國前往土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）旅遊，上週在博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）大橋下的水岸社區奧塔科伊（Ortakoy）品嘗多種街頭美食後感到不適。

土耳其檢察官已展開調查，最初鎖定疑似食物中毒。目前已有11人因該事件遭到拘留。

不過，「共和報」（Cumhuriyet）引述法醫報告報導，根據對母親與兩名孩子所採樣本的分析，他們因食物中毒死亡的可能性「較低」。

報告指出：「初步認為，他們的死亡主要是由住宿酒店內的環境所引起的化學中毒。」

土耳其媒體先前報導，酒店一樓房間曾噴灑藥劑以防治臭蟲，可能透過浴室通風管道進入該家庭所住的二樓房間。

這間未公開名稱的酒店位於伊斯坦堡舊城區附近的法提區（Fatih），於15日因另外兩名房客出現類似症狀被送醫而疏散，16日酒店被封鎖。

兩名孩子於13日死亡，母親隔天死亡，父親在加護病房治療至17日宣告不治。

報告中說，待進一步分析完成後，才能得出最終結論。

