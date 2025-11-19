韓男威脅要炸青瓦台 遭警方緊急逮捕

快訊

中央社／ 首爾19日專電
韓國前總統尹錫悅任內將總統辦公室從青瓦台搬到首爾龍山，並開放青瓦台給民眾參觀，圖為青瓦台本館。聯合報記者陳睿中／攝影
韓國警方表示，一名男子A某15日致電韓國西部城市益山一處軍隊，威脅要「對青瓦台發動炸彈恐攻」，遭警方逮捕調查。

韓國前總統尹錫悅任內將總統辦公室從青瓦台搬到首爾龍山，並開放青瓦台給民眾參觀。現任總統李在明6月上任後，有意將總統辦公室搬回青瓦台，並已自8月起暫停開放民眾參觀。

全北警察廳調查，A某聲稱他受到韓國國家情報院監視，警方卻沒有採取應對措施，他才打了威脅電話。

警方表示，因事件影響重大，所以向法院申請逮捕令，並指A某的行為造成不安感、浪費社會資源，將秉持無寬容原則，積極考慮嚴加處置，有必要的話將要求損害賠償。

韓國政府自3月18日起在刑法中新設「公眾脅迫罪」，針對威脅對百貨公司等公共場所發動炸彈恐攻的行為開罰，希望減少社會不安及警力等資源浪費。

青瓦台 炸彈
