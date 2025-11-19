捷克外交部長頒「外交功勳獎章」 表彰六位傑出外交與國際合作人士

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）近期頒授「外交功勳獎章」予即將離任的烏克蘭事務特使科佩奇尼（TomášKopečný）、前眾議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová）等6人，以表彰他們對捷克外交的貢獻。

利帕夫斯基17日於外交部采爾寧宮（CzerninPalace）頒授「外交功勳獎章」（medal of merit fordiplomacy）。

獲獎的科佩奇尼自2023年1月起擔任烏克蘭事務特使一職，獲獎是因他在安全、國防，與俄羅斯侵略期間對烏克蘭的支援上，強化國際合作。據外交部的說法，他領導多項捷克支援遭侵略國家的倡議，他的貢獻象徵具體的團結、勇氣與人道。

科佩奇尼在台捷合作的烏克蘭重建項目中，亦扮演關鍵的協調角色，例如促成淨水處理設施與能源發電系統合作。他曾指出，台捷合作是一種「獨特的三邊合作模式」，堪稱民主國家共同參與烏克蘭重建的典範。

科佩奇尼將在今年底卸任，即將上任的新政府在11月批准撤換他的提案，而科佩奇尼早在一個月前就透露將離職，並表示原因在於「他能為國家做的事情有限」。

同樣獲此殊榮的前眾議長艾達莫娃，她自2021年11月起擔任眾議院議長，並於今年10月卸任。艾達莫娃曾在2023年率領逾160人代表團訪台，為台捷兩國史上最大代表團。

外交部指出，在歐洲及全球危機之際，艾達莫娃展現個人勇氣、開放態度及凝聚能力。利帕夫斯基表彰她提升捷克國際形象和聲望的貢獻。

國家安全顧問波亞爾（Tomas Pojar）因其對國家的長期服務，與在強化安全、國際合作和提升捷克在國際間的良好聲譽而獲獎。外交部表示，他協助加深捷克與美國、以色列、歐盟國家及北約的戰略夥伴關係。

捷克對外關係與資訊局（ÚZSI）局長波索爾達（Vladimír Posolda）亦獲獎，表彰他在維護及推動捷克外交政策利益、長期服務的貢獻。

前國防部長與貿工部長昆爾（Karel Kühnl）因其對捷克外交政策的發展、貢獻及對民主價值的堅持而獲獎。利帕夫斯基強調，昆爾在1980年代流亡期間仍與祖國保持深厚連結，並在恢復捷克國家地位與融入國際社會扮演關鍵角色。

前捷克科學院院長札日曼洛娃（Eva Zažímalová）也獲獎，表彰她對國際科研合作，提升捷克科學的國際能見度。利帕夫斯基表示，在她的領導下，捷克科學界更趨向國際化，並強化與歐洲及非歐洲機構的聯繫。

「外交功勳獎章」首次頒授於2019年3月。過去的得主包括斯洛伐克女演員兼前大使瓦薩尤瓦（MagdaVašáryová）、前捷克外交部長施瓦茲柏格（KarelSchwarzenberg）、前美國國務卿歐布萊特（MadeleineAlbright）、捷克安全情報局（BIS）局長庫戴爾卡（Michal Koudelka）、烏克蘭前外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等多位人士。