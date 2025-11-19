快訊

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

胡瓜錄綜藝大集合誤觸胸部...女兒小禎「大義滅親」 籃籃打破沉默發聲了

捷克推出「72小時生存手冊」 強化公民應對危機能力

中央社／ 布拉格19日專電

捷克內政部發布「72小時生存手冊」，教導民眾為洪水、火災或基礎服務中斷等突發情況做準備，為捷克迄今規模最大的宣導活動。內政部表示，此為「共享安全」概念，國家負責救援與緊急協助，但公民的準備能支撐並強化整體應對系統。

根據最新的民意調查，捷克人普遍低估威脅，73%的家庭完全沒有做危機準備。76%的民眾希望政府提供具體資訊與指引。

捷克內政部近期發布「72小時生存手冊」（72HODIN），總頁數20頁，當中包含「72小時緊急物資」、「疏散」、「幫助鄰居」、「與孩子溝通」、「撤離背包該裝些什麼」等13個章節。藉由提供實用建議，教導人們如何為洪水、龍捲風、火災或基礎服務中斷等突發情況做準備，旨在提高民眾對危機情況的準備程度。

「72小時生存手冊」已上傳網路版，有捷克文、英文、烏克蘭文版本，未來還有越南文版本。手冊將在11月底前送達所有家庭。11月起，內政部亦設立專門的諮詢電話，供民眾查詢危機準備資訊。

這本手冊由全捷克68個機構協力完成，包括整合式救援系統如消防、急救、警察，與各部會及其他國家機構、地方政府、大學、研究機構、人道組織、非政府組織、安全專家及私人企業。

內政部表示，籌備「72小時生存手冊」的總成本比預期低許多，約為2040萬克朗（約新台幣3053萬元），包括印刷、配送、內容製作與宣傳，平均每本成本為3.93克朗。內政部已開始派發520萬本手冊，由捷克郵政送達各個家庭，預計26日前完成所有派送。

●手冊補足資訊缺口 讓民眾「共享安全」強化應對

據捷克日報（Deník）報導，內政部通訊處處長亞蘇雷克（Miroslav Jašurek）表示：「最近的事件，例如2024年的洪水或今年7月初的大規模停電，都清楚顯示取得最新且易懂的危機準備資訊有多重要。此次發行手冊，彌補長期存在的資訊缺口，並為居民提供實際且容易理解的建議。」

即將卸任的內政部長拉庫尚（Vít Rakušan）在X平台上呼籲，民眾應至少翻閱並保留手冊：「它是為了讓我們每個人在危機中做好最大程度的準備，減輕救援人員在最初幾小時的負擔。」

內政部戰略傳播部門主管帕塔瓦（Jan Paťawa）說：「這不是把責任從國家推給居民，而是共享安全概念。國家仍需負責統籌救援工作與緊急協助。公民的準備能夠支撐並強化整體應對系統。」

手冊送達家庭後，一些市政廳開始向居民澄清，他們不需要擔心任何即時危險。南摩拉維亞州基約夫（Kyjov）市政府表示：「我們強調，此舉純屬預防性質，並非因應某個特定威脅。」

●專家指手冊未提戰爭威脅 籲從教育培養韌性

然而，極端情況應對專家、「日常生存指南」（Kurz přežití）的作者易卜拉欣（Amar Ibrahim）指出，「72小時生存手冊」中缺少部分內容，或沒有充分說明。

易卜拉欣表示：「例如我沒看到手冊提到需要準備濾水器。飲用水可能會用完，而幾乎沒有人家裡有濾水器。在緊急物資部分，也沒有解釋為什麼要準備強力膠帶，比如用來防止爆炸時玻璃碎片飛散，或減少易燃物質進入室內的風險。」

他還指出，手冊沒有強調「戰爭威脅」，儘管當前政治情勢緊張，而烏克蘭的戰事已持續近4年，「我理解他們不想用戰爭嚇人。」

易卜拉欣從自身經驗知道，人們只有在世界某地發生重大事件，例如自然災害時，才會對危機處理感興趣。

易卜拉欣表示：「那段時間生存課程的報名會暴增，之後又恢復正常。我擔心大多數人會把手冊直接塞進抽屜甚至丟掉。更有意義的是從學校教育開設定期的自給自足與韌性課程。」

內政部 捷克 洪水
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日本近50年最大城市火災 170棟毀損釀1死

「惡靈古堡」新作開拍　布拉格成恐怖電影熱門取景地

花蓮陸配村長打贏訴願 內政部指未放棄他國籍應解職：無自行解釋空間

川習會未談台灣 吳志中：台灣不應成為雙邊會談籌碼

相關新聞

驚人轉變！彭博：北京清華AI專利數量 超過哈佛等美國4校總和

彭博19日報導，北京清華大學在人工智慧領域發表的學術論文中，入選「全球引用量最高100篇論文」的數量位居全球高校之首，且...

日本近50年最大城市火災 170棟毀損釀1死

日本南部一座沿海城市發生大火，延燒超過170棟建築，造成1人死亡。自衛隊及消防直升機緊急出動滅火，這起火災為日本近半世紀...

韓國富川卡車暴衝事故添2死 高齡駕駛問題受關注

韓國京畿道富川市日前發生卡車在市場內衝撞行人事故，重傷的20多歲男性與80多歲女性分別於昨天與今天上午不治身亡，近期韓國...

秋田熊害已致66人受傷…知事曝縣民恐懼心聲 反捕殺電話多來自縣外

日本今年各地熊害事件頻傳，秋田縣知事鈴木健太19日作客朝日電視台節目《羽鳥慎一晨間秀》，作為熊害頻發地區首長現身說法，揭...

陸籲民眾「避免赴日」…千人行程取消 愛知飯店困擾：還要求免違約金

根據日媒「CBC電視台」報導，在日中關係再度緊張的敏感時刻，中國政府日前呼籲民眾「暫勿前往日本」，東海地區的觀光產業立刻受到衝擊。愛知縣蒲郡市一間以接待中國觀光團為主的飯店，近期陸續收到大批團體客取消訂房的通知，光是11月就有28件、約一千人份的行程被取消。

太陽系速度增快三倍 恐改變宇宙基本預設

宇宙中，太陽系正在快速移動中！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。