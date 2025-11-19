快訊

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

胡瓜錄綜藝大集合誤觸胸部...女兒小禎「大義滅親」 籃籃打破沉默發聲了

沙烏地零酒精酒吧興起 穿白袍戴黑紗民眾夜生活新體驗

中央社／ 利雅德19日綜合外電報導

生啤酒、花生和大螢幕體育賽事…這樣的場景在世界各地的酒吧都不罕見，但在沙烏地阿拉伯首都利雅德，身穿白色長袍或戴黑色面紗的顧客則是在無酒精的啤酒杯中品嘗，完全不必擔心隔天宿醉。

利雅德A12咖啡館經理伊斯蘭（Abdallah Islam）告訴法新社：「我們的理念是讓顧客體驗原創特色，還能在社群媒體上分享。」

法新社報導，在這家咖啡館裡，沙烏地女性會掀起黑色面紗，啜飲冰涼的啤酒。

一名顧客邊打量自己的啤酒杯邊緊張地問：「這裡面有酒精嗎？」

女性蒙面舉杯的不協調場面，反映這個保守國度正發生的變化。沙烏地阿拉伯是伊斯蘭最神聖聖地的所在地，但根深蒂固的禁忌正被輕輕鬆動。

A12咖啡館坐落於首都最繁忙的街道之一，窗戶上貼著一幅啤酒杯緣滿溢泡沫的大圖片。

經理表示，自從4月開賣德國華士坦無酒精啤酒（Warsteiner 0.0%）以來，這家咖啡館一直人潮洶湧。啤酒用大啤酒杯裝盛，配上花生，營造出酒吧氛圍。

桌邊一群身穿傳統白長袍的年輕男士自拍喝酒的模樣，服務生則在閃亮的黑色吧檯後倒著啤酒。

有人邊喝冰啤酒，邊在電視前看足球比賽。

自從沙烏地王儲暨實際統治者穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）掌權以來，戲院重開、女性可以開車，也開始歡迎外國觀光客。

然而，「酒」始終是條不能碰觸的紅線。

自1952年以來，沙烏地就全面禁止酒精，這起因於當時阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz）國王的兒子酒後失控，開槍打死了一名英國外交官

●啤酒恐懼

多年來，不少當地居民曾自己釀造私酒。也有人轉向黑市，在那裡一瓶威士忌可以賣到數百美元。

2024年1月，沙烏地在利雅德開設了第一家專門供應非穆斯林外交官的酒類商店。

但沙烏地駐倫敦大使今年接受英國媒體訪問時表示，2034年世界盃（2034 World Cup）期間，沙國仍不會供應酒精飲料。

德國智庫CARPO的桑斯（Sebastian Sons）告訴法新社：「沙烏地對酒類合法化必須步步為營，否則會損害作為伊斯蘭世界可靠領袖的形象。」

沙烏地阿拉伯和科威特是僅存全面禁酒的波斯灣國家。

好奇的沙烏地民眾湧入A12咖啡館，體驗這項新鮮話題。

18歲、僅提供名的謝赫（Sheikha）說：「看起來真的讓人害怕——就像真的是酒。」

她笑說：「光聽到『啤酒』這個詞就怕，但我克服了恐懼，說實話，喝起來真的很涼爽。」

這位年輕女性在朋友陪同下，看到TikTok上有關影片後決定來嘗試。

對於咖啡館經理來說，重點就是「在不違背本地價值觀前提下，提供酒吧體驗」。

在這個年輕人口眾多、大家都希望嘗新嘗異但又不想踩線的國度，這的確是一種微妙的平衡。

18歲的穆罕默德（Ahmed Mohammed）喝完啤酒杯內的飲料後放下杯子說：「我們國家沒有含酒精飲品，而我們也不希望會有。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡館 酒精 外交官
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沙烏地對美投資1兆 川普與王儲笑開懷

薑母鴨、羊肉爐煮久孕婦就能吃？醫揭風險：酒精怎麼煮都無法揮發

旅遊必去！日爆紅酒吧「筋肉女子」挑戰傳統審美 隱藏版服務嗨翻全場

世界第一傳奇酒吧：Bar Leone 標榜「大眾雞尾酒」

相關新聞

驚人轉變！彭博：北京清華AI專利數量 超過哈佛等美國4校總和

彭博19日報導，北京清華大學在人工智慧領域發表的學術論文中，入選「全球引用量最高100篇論文」的數量位居全球高校之首，且...

日本近50年最大城市火災 170棟毀損釀1死

日本南部一座沿海城市發生大火，延燒超過170棟建築，造成1人死亡。自衛隊及消防直升機緊急出動滅火，這起火災為日本近半世紀...

韓國富川卡車暴衝事故添2死 高齡駕駛問題受關注

韓國京畿道富川市日前發生卡車在市場內衝撞行人事故，重傷的20多歲男性與80多歲女性分別於昨天與今天上午不治身亡，近期韓國...

秋田熊害已致66人受傷…知事曝縣民恐懼心聲 反捕殺電話多來自縣外

日本今年各地熊害事件頻傳，秋田縣知事鈴木健太19日作客朝日電視台節目《羽鳥慎一晨間秀》，作為熊害頻發地區首長現身說法，揭...

陸籲民眾「避免赴日」…千人行程取消 愛知飯店困擾：還要求免違約金

根據日媒「CBC電視台」報導，在日中關係再度緊張的敏感時刻，中國政府日前呼籲民眾「暫勿前往日本」，東海地區的觀光產業立刻受到衝擊。愛知縣蒲郡市一間以接待中國觀光團為主的飯店，近期陸續收到大批團體客取消訂房的通知，光是11月就有28件、約一千人份的行程被取消。

太陽系速度增快三倍 恐改變宇宙基本預設

宇宙中，太陽系正在快速移動中！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。