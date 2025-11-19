快訊

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

胡瓜錄綜藝大集合誤觸胸部...女兒小禎「大義滅親」 籃籃打破沉默發聲了

日本擬重啟全球最大核電廠 傳新潟知事本周放行

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本媒體今天報導，新潟縣知事花角英世預計本週批准重啟縣內的柏崎刈羽核能發電廠，亦即全球規模最大的核電廠。

2011年福島核災後，資源匱乏的日本全面停用核電，如今則希望恢復核能，並減少對進口化石燃料的依賴。

根據共同社及日經新聞引述的未具名消息人士，花角預計本週批准柏崎刈羽核電廠恢復運轉，擬於21日召開記者會。

「日本時報」（Japan Times）引述日經指出，花角接著將就此決定諮詢縣議會的意見，若縣議會支持這項決定，他將回報給中央政府。

法新社報導，柏崎刈羽核電廠共有7座反應爐，這次只有一座會恢復運轉。

2011年發生海嘯及福島第一核電廠爐心熔毀事故後，民眾對核電感到不安，日本全面關閉國內核子反應爐。在實施嚴格的新安全標準之後，目前日本全國已重啟14座反應爐，主要分布在西部及南部。

若柏崎刈羽核電廠獲准重啟，將是核災發生後，福島核電廠的營運商東京電力公司（東電）首次重啟核電廠。

核電 福島核災 日本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日本近50年最大城市火災 170棟毀損釀1死

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

日本熊害！東出昌大談熊出沒「沒那麼可怕」 稱媒體「過度煽動」挨批

紐時：中藉升級報復行動震懾日本 但也可能招致反彈

相關新聞

驚人轉變！彭博：北京清華AI專利數量 超過哈佛等美國4校總和

彭博19日報導，北京清華大學在人工智慧領域發表的學術論文中，入選「全球引用量最高100篇論文」的數量位居全球高校之首，且...

日本近50年最大城市火災 170棟毀損釀1死

日本南部一座沿海城市發生大火，延燒超過170棟建築，造成1人死亡。自衛隊及消防直升機緊急出動滅火，這起火災為日本近半世紀...

韓國富川卡車暴衝事故添2死 高齡駕駛問題受關注

韓國京畿道富川市日前發生卡車在市場內衝撞行人事故，重傷的20多歲男性與80多歲女性分別於昨天與今天上午不治身亡，近期韓國...

秋田熊害已致66人受傷…知事曝縣民恐懼心聲 反捕殺電話多來自縣外

日本今年各地熊害事件頻傳，秋田縣知事鈴木健太19日作客朝日電視台節目《羽鳥慎一晨間秀》，作為熊害頻發地區首長現身說法，揭...

陸籲民眾「避免赴日」…千人行程取消 愛知飯店困擾：還要求免違約金

根據日媒「CBC電視台」報導，在日中關係再度緊張的敏感時刻，中國政府日前呼籲民眾「暫勿前往日本」，東海地區的觀光產業立刻受到衝擊。愛知縣蒲郡市一間以接待中國觀光團為主的飯店，近期陸續收到大批團體客取消訂房的通知，光是11月就有28件、約一千人份的行程被取消。

太陽系速度增快三倍 恐改變宇宙基本預設

宇宙中，太陽系正在快速移動中！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。