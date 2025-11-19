杜拜航空拚機隊成長 7500億訂購150架空巴A321neo

廉航業者杜拜航空（Flydubai）今天宣布，斥資240億美元（約新台幣7500億元）訂購150架空中巴士A321neo客機，機隊規模將增加1倍以上，以推動積極的擴張計畫。

法新社報導，根據杜拜航空發布的聲明，雙方已簽署備忘錄，這批飛機預計自2031年起交付。

杜拜航空董事長阿邁德（Sheikh Ahmed bin Saeed AlMaktoum）在杜拜航空展（Dubai Airshow）記者會上表示，這是公司首度採購空中巴士（Airbus）飛機，是「拓展及多元化機隊令人振奮一步」。

這家國營、總部設於杜拜的航空公司，目前擁有95架波音737客機。

聲明中提到：「本次協議包含150架確定訂購的A321neo客機及100架可選機型，展現公司對杜拜成長規劃的信心。」

杜拜航空今天也與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）簽署協議，將在機隊導入SpaceX的「星鏈」（Starlink）衛星網路。

就在前一天，被視為杜拜航空姊妹航空的阿聯酋航空（Emirates）表示，將陸續啟用馬斯克旗下的衛星網路服務。