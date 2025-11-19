日本近50年最大城市火災 170棟毀損釀1死

快訊

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本大分市大火已經延燒超過170棟建物。路透社
日本大分市大火已經延燒超過170棟建物。路透社

日本南部一座沿海城市發生大火，延燒超過170棟建築，造成1人死亡。自衛隊及消防直升機緊急出動滅火，這起火災為日本近半世紀來規模最大的市區火災。

路透社報導，電視台空拍畫面顯示，大分市佐賀關地區的民宅化為瓦礫，濃煙自山坡地升起，該地區俯瞰以高級關鯖聞名的漁港。

根據當地媒體報導，火勢也因強風蔓延至附近的森林山坡及離岸一公里多的無人島。

日本消防廳表示，火災發生於昨天傍晚，已燒毀約4萬8900平方公尺，約相當於7個足球場大，迫使175名居民撤離至避難所。佐賀關地區位於東京西南方約770公里外。

消防廳指出，起火原因仍在調查中。

當地媒體引述警方消息稱，目前已發現一名罹難者，一名50多歲女性因輕微燒傷送醫。

日本首相高市早苗於社群平台X發文表示：「我對所有在寒冷天候下撤離的居民致上最深切的慰問。」她並表示：「政府將與地方當局協調，提供最大可能的支援。」

九州電力指出，火災導致該地區約300戶停電。

這起火災因波及建築數量及面積，成為自1976年山形縣酒田市大火以來，日本規模最大的市區火災（不包含地震引發之火災）。

2016年，新潟縣糸魚川發生火災，焚毀147棟建築、約4萬平方公尺，所幸無人罹難。

火災 日本 建築
