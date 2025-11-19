今年迄今旅客量達7010萬人次 杜拜機場可望再破紀錄

阿拉伯聯合大公國官員今天宣布，作為全球最繁忙的國際航空樞紐，杜拜國際機場今年迄今旅客吞吐量已達到7010萬人次，今年全年人次極有可能再次刷新紀錄。

美聯社報導，去年，杜拜國際機場旅客量創下9230萬人次的紀錄，高於2023年的8690萬人次。2018年則有8910萬人次—為疫情前的最高紀錄；2022年則有6600萬人次。

依照滾動統計的12個月旅客數字，截至9月底，杜拜國際機場的旅客量為9380萬人次，意味著該機場今年極有可能再次刷新紀錄。

機場旅客的快速成長凸顯了杜拜作為全球東西方航空旅行核心樞紐的地位，以及其耗資350億美元、計劃在位於「杜拜世界中心」（Dubai World Central）的馬克統國際機場（Al Maktoum International Airport）擴建一座擁有5條跑道的巨大新機場的必要性。

「杜拜世界中心」目前正在舉辦兩年一度的「杜拜航空展」（Dubai Air Show）。長程航空公司阿聯酋航空（Emirates）及其合作夥伴杜拜航空（FlyDubai）已在航空展上宣布大宗訂機，這些採購將推動兩家國營航空公司航線的大規模擴張。

杜拜機場公司（Dubai Airports）執行長葛瑞菲斯（ Paul Griffiths）表示：「這些破紀錄的成果反映了杜拜航空和旅遊業持續的強勁表現。」「但這也再次強調下一步的重要性。『杜拜世界中心』的願景不只是一個擴容計畫—它代表了對整體旅行體驗的重新想像與進化。」

杜拜國際機場是阿聯酋航空的主基地，而阿聯酋航空則支撐著一連串被稱為「杜拜公司」（Dubai Inc.）的國營和與國家相關聯的企業網絡。馬克統國際機場的擴建也將帶動杜拜及其南部地區的大規模房地產開發。杜拜計劃將其航空運營遷往距離杜拜國際機場約45公里的「杜拜世界中心」。

房地產熱潮以及史上最高的旅行人次使杜拜不僅是中轉站，也成為旅遊目的地。然而，這座城市目前正面臨交通壅塞與生活成本上升帶來的壓力，影響杜拜市民以及支撐經濟的外籍居民。