快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

韓國富川卡車暴衝事故添2死 高齡駕駛問題受關注

中央社／ 首爾19日綜合外電報導
南韓京畿道富川市13日發生卡車衝入傳統市場的事故，造成2人死亡、18人受傷。​照片擷取自 X / SunyoungP29745
南韓京畿道富川市13日發生卡車衝入傳統市場的事故，造成2人死亡、18人受傷。​照片擷取自 X / SunyoungP29745

韓國京畿道富川市日前發生卡車在市場內衝撞行人事故，重傷的20多歲男性與80多歲女性分別於昨天與今天上午不治身亡，近期韓國發生多起高齡駕駛暴衝事故，再度引起相關討論。

韓國京畿道富川市的67歲的卡車司機A某，13日在市場駕駛車輛衝撞行人，當時造成2人死亡、多人受傷。

韓聯社今天報導，根據警方消息，在富川卡車事故中重傷的20多歲男性與80多歲女性分別於昨日與今日上午不治身亡，這起事故的死亡人數已增至4人，包含當天死亡的60多歲與70多歲女性。

調查結果顯示，A某駕駛的貨車在事故前先後退1至2公尺，隨後暴衝約132公尺，連續撞上行人與市場攤位。警方計畫於本週內，依「交通事故處理特例法」致死嫌疑，將A某移送檢方。

報導指出，仁川昨天也發生類似事故，70多歲男性B某駕駛小客車暴衝上人行道，導致一名30多歲母親與其2歲女兒受重傷。目前母親仍未恢復意識，女童則從加護病房轉至一般病房。

B某承認，當時是在繳停車費時，腳不小心瞬間離開煞車後誤踩油門。報導指出，富川與仁川車禍的肇事駕駛皆為高齡駕駛，且2起事故都是誤踩油門而造成，要求制定相關對策的聲音日漸高漲。

根據根據三星火災交通安全文化研究所分析，在2019年至去年誤踩油門事故中，39.1%的誤踩事故肇事者為61歲以上，65歲以上更占整體25.7%。

雖然在去年造成9死的「首爾市政府站逆向事件」後，施行了高齡駕駛人「自願繳回駕照」等方案，但因參與度不高而效果有限；限制高齡夜間駕駛或高速公路駕駛等制度，仍停留在相關機關研議階段。

韓國汽車移動安全學會的專門委員金容元（音譯）表示，應加快引入日本使用的「車輛急加速防止裝置」，並優先補助高齡駕駛等交通弱勢族群，並強化安全駕駛的認證程序。

交通事故 高齡駕駛
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Ford F-150電動貨卡 竟將在年底前停產？

MLB／2026年名人堂候選名單公布 秋信守成為韓國史上首位

影／台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

日韓交流賽／南韓啦啦隊成嬌點 日媒點李珠珢是「富邦至寶」

相關新聞

日本近50年最大城市火災 170棟毀損釀1死

日本南部一座沿海城市發生大火，延燒超過170棟建築，造成1人死亡。自衛隊及消防直升機緊急出動滅火，這起火災為日本近半世紀...

韓國富川卡車暴衝事故添2死 高齡駕駛問題受關注

韓國京畿道富川市日前發生卡車在市場內衝撞行人事故，重傷的20多歲男性與80多歲女性分別於昨天與今天上午不治身亡，近期韓國...

驚人轉變！彭博：北京清華AI專利數量 超過哈佛等美國4校總和

彭博19日報導，北京清華大學在人工智慧領域發表的學術論文中，入選「全球引用量最高100篇論文」的數量位居全球高校之首，且...

秋田熊害已致66人受傷…知事曝縣民恐懼心聲 反捕殺電話多來自縣外

日本今年各地熊害事件頻傳，秋田縣知事鈴木健太19日作客朝日電視台節目《羽鳥慎一晨間秀》，作為熊害頻發地區首長現身說法，揭...

陸籲民眾「避免赴日」…千人行程取消 愛知飯店困擾：還要求免違約金

根據日媒「CBC電視台」報導，在日中關係再度緊張的敏感時刻，中國政府日前呼籲民眾「暫勿前往日本」，東海地區的觀光產業立刻受到衝擊。愛知縣蒲郡市一間以接待中國觀光團為主的飯店，近期陸續收到大批團體客取消訂房的通知，光是11月就有28件、約一千人份的行程被取消。

太陽系速度增快三倍 恐改變宇宙基本預設

宇宙中，太陽系正在快速移動中！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。