秋田熊害已致66人受傷…知事曝縣民恐懼心聲 反捕殺電話多來自縣外

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東北部秋田縣秋田市的千秋公園，因出現熊的蹤跡而限制入內，13日可見園內豎立了警告標誌。歐新社
日本今年各地熊害事件頻傳，秋田縣知事鈴木健太19日作客朝日電視台節目《羽鳥慎一晨間秀》，作為熊害頻發地區首長現身說法，揭露縣政府面對大量民眾投訴與各種壓力的實際情況。

鈴木表示，自己是在前年才明顯感受到熊害增加。他說：「在那之前，即便是嚴重歉收的年份，也頂多出現幾起熊害事件，通常是在採山菜時發生。然而前年卻造成多達70人遭受人身傷害，而且熊竟然出現在意想不到的地方。今年甚至全縣都有，既然會出現在這裡，那出現在任何地方也不足為奇。」

談到縣民反應時，鈴木說：「就是恐懼。每天開門都得保持警戒。」他指出，縣民即使回到家，也會擔心家裡會不會已經有熊進來了。主持人問：「真的會一開玄關就遇到熊嗎？」鈴木表示：「確實發生過。無論是在庭院、倒垃圾、農作，甚至日常生活中，都曾出現遭熊攻擊的案例。」

截至目前，秋田縣內已有66人遭熊襲擊。鈴木指出，與交通事故相比，實際上遭遇熊害的機率並不算太高，但因為可能在日常生活中遭遇襲擊，縣民普遍感到不安。

至於打進縣政府的投訴電話，鈴木透露：「從上個月中旬到現在，秋田縣已接到約770通來電，其中約一半是批評，最多的是『為什麼要殺熊？』這類聲音，而且幾乎都是縣外打來的。」另一半則是「加油、不要退縮」等鼓勵聲音，也有不少民眾提出解決方案的建議。

他說：「不過，許多來電者會長時間重複同樣內容，我們會耐心聆聽一段時間後，再表示歉意並掛斷。」

鈴木也提到：「雖然『不要殺熊』的意見仍然很多，但與前年相比，因為已成為全國性問題，也感受到更多支持的聲音。」

鈴木 熊害 秋田
